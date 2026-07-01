ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Образовательное учреждение.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный академический университет гуманитарных наук» (ГАУГН) основан 24 февраля 1994 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 249-Р. Лицензия 90Л01 № 0000330 регистр. № 0302 от 27 августа 2012 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 0743 от 19 июля 2013 г.

Учредителем ВУЗа является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.

Президент — академик РАН Александр Оганович Чубарьян .

Государственный академический университет гуманитарных наук осуществляет свою деятельность на базе гуманитарных научно-исследовательских институтов Российской академии наук.

Готовит бакалавров, магистров, аспирантов.

В образовательном процессе участвуют крупнейшие российские ученые, что позволяет вести обучение с использованием новейших достижений отечественной и мировой науки. По количеству привлеченных к преподаванию академиков РАН, членов-корреспондентов РАН, докторов и кандидатов наук Университет не имеет аналогов в системе гуманитарного образования России.

С 2005 года научные организации РАН совместно с ГАУГН сформировали более 10 научно-образовательных центров по разным вопросам социо-гуманитарного знания, которые реализуют комплексные научные и учебные проекты

Университет сотрудничает с 30 зарубежными университетами и научно-исследовательскими центрами.

Основное отличие ГАУГН от других вузов России - это реализуемая на практике интеграция академической науки и университетского образования , что дает возможность учащимся с 1 курса погрузиться в мир академической науки, слушать лекции ведущих российских ученых с мировыми именами и даже самим участвовать в научных мероприятиях и проектах.

Официальный сайт ГАУГН