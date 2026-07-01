ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, организующее воздействие государства на общество в ходе выполнения стоящих перед государством задач.

Вид социального управления - необходимого условия нормального функционирования и развития общества.

Государственное управление имеет свою специфику. Оно представляет собой один из атрибутов государственной власти. Субъектом государственного управления выступает государство, от имени которого действуют его органы (в том числе и единоличные), государственные учреждения, государственные организации, отдельные должностные лица. Объектом государственного управления является совместная деятельность людей в сферах, касающихся общих интересов (включая экономическую сферу). Государственное управление, рассматриваемое как отношение между субъектом и объектом управления, предполагает осуществление субъектом ряда последовательных операций: подготовку и принятие решений, действия по выполнению таких решений, контроль за выполнением указанных решений, подведение итогов, планирование последующих действий по данным итогам (смотри Принятие решений).

В различные времена в разных странах в зависимости от воздействия тех или иных факторов сфера государственного управления то расширялась, то сужалась. Базовым принципом отграничения государственного управления является принцип субсидиарности, согласно которому вопросы, разрешимые на низовых уровнях управления, нет смысла передавать наверх, а во взаимоотношениях общественных и властных институтов государственные органы должны вмешиваться в общественные дела лишь тогда, когда граждане и создаваемые ими в порядке самоорганизации объединения не в состоянии самостоятельно решить какую-то проблему. В некоторых странах (например, в Португалии) принцип субсидиарности получил кон­сти­ту­ци­он­ное закрепление. В сфере государственного управления действует ряд универсальных принципов (то есть применимых ко всякому государству в любую эпоху), на которых строится и действует система государственных органов - законность, иерархичность, взаимодействие различных органов, их самостоятельность и некоторые локальные принципы (то есть действительные для некоторых исторических периодов и/или отдельных государств либо групп государств) - народовластие, абсолютное верховенство единоличного гла­вы го­су­дар­ст­ва и т. д.

Государственное управление осуществляется различными методами: изданием и санкционированием юридических норм; созданием условий для реализации юридических норм; материальным и моральным стимулированием; финансированием и снабжением иными ресурсами мероприятий, проектов и программ; перераспределением через бюджет национального дохода; применением насилия в рамках права; мобилизацией населения; информационным обеспечением; подготовкой методических рекомендаций в различных сферах; выработкой, признанием и поддержанием стандартов; контрольными и надзорными действиями, а также иными методами.

Различают государственное управление в широком смысле как управление, осуществляемое всеми органами государства, и в узком смысле как деятельность только ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти .

Дополнительная литература:

Ис­пол­ни­тель­ная власть в Рос­сии. Ис­то­рия и со­вре­мен­ность, про­бле­мы и пер­спек­ти­вы раз­ви­тия. М., 2004;

Пи­куль­кин А. В. Сис­те­ма го­су­дар­ст­вен­но­го управ­ле­ния. 3-е изд. М., 2004;

Чир­кин В. Е. Кон­сти­ту­ция: рос­сий­ская мо­дель. М., 2004.

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