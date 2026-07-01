ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Собрание общественных и политических деятелей России 12-15 августа 1917 г. в Москве.

Москва считалась более спокойным с политической точки зрения местом, где делегаты могли работать, не опасаясь давления «улицы». Предполагалось, что совещание поддержит Временное правительство авторитетом широкого спектра политических и общественных организаций. После поражения большевиков и анархистов в ходе июльского кризиса 1917 г. развернулась борьба между умеренными социалистами и либералами. Кадеты и другие либеральные силы сделали ставку на главнокомандующего генерала Л. Корнилова , который считал, что Советы и другие демократические институты мешают победить Германию, и поэтому должна быть установлена твердая власть. Часть буржуазных кругов считала, что диктатура Корнилова поможет защитить капиталистическую собственность и восстановить хозяйство. Согласие между левоцентристскими и правыми политическими силами страны должно было быть достигнуто на Государственном совещании. В нем участвовало около 2500 человек: 488 депутатов Государственной думы всех созывов, 129 представителей от Советов крестьянских депутатов, 100 от Советов рабочих и солдатских депутатов, 147 от городских дум, 117 от армии и флота, 313 от кооперативов, 150 от торгово-промышленных кругов и банков, 176 от профсоюзов, 118 от земств, 83 от организаций интеллигенции, 58 от национальных организаций, 24 от духовенства и др. Через эти структуры в совещании участвовали и основные политические партии. Большевики были исключены из делегации ВЦИК, так как не дали гарантии, что не используют Совещание для демонстративного ухода в знак протеста. ЦК РСДРП(б) обвинил правительство и контрреволюционные силы в стремлении подменить Учредительное собрание Московским совещанием, и формально отказались от участия. В совещании участвовали деятели разных взглядов от анархиста П. Кропоткина до председателя Государственной Думы М. Родзянко. Прибывшему в Москву на совещание Корнилову была устроена триумфальная встреча, его несли на руках.

В докладах на совещании подробно анализировалась сложившаяся в России ситуация. Центральное место на совещании заняли выступления Керенского и Корнилова, которые разделили присутствующих на тех, кто поддерживал ораторов аплодисментами и протестующих против них (последние находились в очевидном меньшинстве). С программой социальных преобразований, выработанной ЦИК советов рабочих и солдатских депутатов, выступил Н. Чхеидзе. Собрание продемонстрировало рост авторитета правоцентристских сил и лично Корнилова.

Исторические источники:

Государственное совещание. Стенографический отчет. М.; Л. 1930;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.