ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГПУ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГПУ), специальный орган безопасности РСФСР .

Образовано при НКВД в соответствии с декретом ВЦИК РСФСР от 6.2.1922 в результате преобразования Всероссийской чрезвычайной комиссии. Задачи ГПУ: подавление открытых контрреволюционных выступлений, в том числе бандитизма; борьба со шпионажем; охрана железнодорожных и водных путей сообщения; охрана государственных границ РСФСР; борьба с контрабандой и переходом границ без соответствующих разрешений; выполнение специальных поручений Президиума ВЦИК и СНК по охране революционного порядка и др. В целом ГПУ сохранило структуру ВЧК, но, кроме ранее существовавших, были созданы Контрразведывательный и Восточный отделы. В губерниях, областях и автономных республиках при соответствующих исполнительных органах образовывались политические отделы, а в уездах вводился институт уполномоченных ГПУ. В распоряжении ГПУ состояли войска ГПУ, управляемые Штабом войск ГПУ (смотри Войска Всероссийской чрезвычайной комиссии). Штатная численность сотрудников ГПУ (1922 год) составляла около 57 тысяч человек.

Органам ГПУ было предоставлено право производства обысков, арестов и проведения расследования. Первоначально (в отличие от ВЧК) органы ГПУ не имели права внесудебного разрешения дел и все законченные производством дела должны были направлять по подсудности и трибуналы или суды. Однако уже в марте 1922 года было принято постановление, наделявшее ГПУ правом осуществлять непосредственную расправу (расстрел) над лицами, уличёнными в вооруженных ограблениях, уголовниками-рецидивистами, пойманными с оружием, а членов подпольных антисоветских политических организаций (и основных анархистов и левых эсеров) - заключать в лагерь принудительных работ в Архангельске. В соответствии с декретами ВНИК РСФСР от 10 августа и 16 октября 1922 года, кроме названных репрессивных мер, декреты предоставили право высылки в административном порядке на срок до 3 лет за границу или в определённые местности РСФСР лиц, причастных к контрреволюционным преступлениям; высылки и заключения в лагеря принудительных работ деятелей антисоветских политических партий, лиц, дважды судимых за бандитизм, фальшивомонетничество, хулиганство, кражу и другие преступления. В разделе декрета от 16 октября, не подлежавшего опубликованию, ограничивались функции прокурорского надзора за органами ГПУ; устанавливалось, что «приговоры о должностных преступлениях сотрудников ГПУ могут выноситься исключительно Коллегией ГПУ с ведома Наркомата юстиции».

В ноябре 1923 года решением Президиума ЦИК СССР ГПУ при НКВД РСФСР было преобразовано в Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР.

Председатель ГПУ - Ф. Э. Дзержинский (февраль 1922 - ноябрь 1923 годов).

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