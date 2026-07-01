ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА, защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб государственной безопасности.

В России первые упоминания о защите секретов в сфере государственной службы и о наказании за её разглашение приходятся на 1720 год (Генеральный регламент Петра I). В советские времена действовала административно-правовая система защиты государственной тайны. Существовали государственная и партийная тайны. Определение государственной тайны решалось на уровне секретных правительственных постановлений. Засекреченные сведения подразделялись на государственную, служебную и военную тайну. Действовал орган государственной цензуры - Главное управление по охране государственной тайны в печати (Главлит).

В Российской Федерации отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности государства, регулируются на основе положений Кон­сти­ту­ции РФ законами Российской Федерации «О государственной тайне» (1993 год), «О безопасности» (1992 год), положениями других законодательных актов. Пре­зи­дент Российской Федерации утверждает по представлению Пра­ви­тель­ст­ва Российской Федерации Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, а также Перечень сведений, отнесённых к государственной тайне. Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений: «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно». Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесён безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведений, составляющих государственную тайну, и правила отнесения указанных сведений к той или иной степени секретности устанавливаются Правительством Российской Федерации. В Российской Федерации установлена уголовная ответственность за выдачу государственной тайны (форма государственной измены); передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну (шпионаж); разглашение государственной тайны; утрату документов, содержащих государственную тайну.

Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию, - сведения о: чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации; состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами.

Во всех зарубежных странах установлены особые требования к вопросам, связанным с государственной безопасностью и государственной тайной. Так, в Великобритании действует несколько законов об охране государственной тайны - 1911, 1920, 1939 и 1989 годов; в США защите и соблюдению государственной тайны посвящены Закон о национальной безопасности (1947 год), Директива Совета национальной безопасности 10/2 (1948 год), Исполнительный приказ №12333 «Об управлении разведывательной деятельностью» (1981 год) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)