ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА, защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб государственной безопасности.
В России первые упоминания о защите секретов в сфере государственной службы и о наказании за её разглашение приходятся на 1720 год (Генеральный регламент Петра I). В советские времена действовала административно-правовая система защиты государственной тайны. Существовали государственная и партийная тайны. Определение государственной тайны решалось на уровне секретных правительственных постановлений. Засекреченные сведения подразделялись на государственную, служебную и военную тайну. Действовал орган государственной цензуры - Главное управление по охране государственной тайны в печати (Главлит).
В Российской Федерации отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности государства, регулируются на основе положений Конституции РФ законами Российской Федерации «О государственной тайне» (1993 год), «О безопасности» (1992 год), положениями других законодательных актов. Президент Российской Федерации утверждает по представлению Правительства Российской Федерации Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, а также Перечень сведений, отнесённых к государственной тайне. Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений: «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно». Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесён безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведений, составляющих государственную тайну, и правила отнесения указанных сведений к той или иной степени секретности устанавливаются Правительством Российской Федерации. В Российской Федерации установлена уголовная ответственность за выдачу государственной тайны (форма государственной измены); передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну (шпионаж); разглашение государственной тайны; утрату документов, содержащих государственную тайну.
Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию, - сведения о: чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации; состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами.
Во всех зарубежных странах установлены особые требования к вопросам, связанным с государственной безопасностью и государственной тайной. Так, в Великобритании действует несколько законов об охране государственной тайны - 1911, 1920, 1939 и 1989 годов; в США защите и соблюдению государственной тайны посвящены Закон о национальной безопасности (1947 год), Директива Совета национальной безопасности 10/2 (1948 год), Исполнительный приказ №12333 «Об управлении разведывательной деятельностью» (1981 год) и др.