ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий государства и его институтов (органов, должностных лиц).

Включает военную службу, государственную гражданскую службу, правоохранительную службу. Военная и правоохранительная служба предназначены в основном для обеспечения исполнения полномочий государства в сфере обороны, безопасности, охраны правопорядка и других сферах; государственная гражданская служба обеспечивает функционирование высших должностных лиц и государственного аппарата.

Формирование аппарата государственных служащих связано с образованием государств на Древнем Востоке, в ан­тич­ном ми­ре и др.

В России формирование государственной службы связано с образованием Русского государства, когда возникла необходимость обеспечения деятельности централизованных государственных органов - приказов. Государственные служащие перестали именоваться «государевыми служилыми людьми», став чиновниками. Правовые основы государственной службы были заложены императором Петром I в Табели о рангах 1722 года, сохранившей своё значение основного документа, регламентировавшего порядок приёма на службу и её прохождение в Российской империи вплоть до 1917 года. Система чинов государственной службы была упразднена Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» (1917 год), Декретом СНК «Об уравнении всех военнослужащих в правах» (1917 год) и рядом других актов. На смену Табели о рангах пришли Временные правила о службе в государственных учреждениях и на предприятиях (1922 год), которые действовали в СССР вплоть до 1991 года. Правовое положение государственных служащих в СССР определялось советскими конституциями, трудовым законодательством и рядом специальных актов: постановлениями ЦИК и СНК СССР «Об основах дисциплинарного законодательства СССР и союзных республик» (1929 год) и «О дисциплинарной ответственности в порядке подчинённости» (1932 год); Единой номенклатурой должностей служащих (1967 год) и др.

В Российской Федерации государственная служба регламентируется федеральными законами «О системе государственной службы Российской Федерации» (2003 год), «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (2004), «О воинской обязанности и военной службе» (1998 год) и др. Государственная служба является профессиональной служебной деятельностью граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий:

1) Российской Федерации и федеральных государственных органов;

2) субъектов Российской Федерации и государственных органов субъектов Российской Федерации;

3) высших должностных лиц Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Соответственно государственная служба разделяется на: федеральную, находящуюся в ведении Российской Федерации, и государственную службу субъектов Российской Федерации, находящуюся в их ведении. К высшим должностным лицам, деятельность которых обеспечивает государственную службу, относятся: Президент Российской Федерации; Председатель Правительства Российской Федерации и федеральные министры; Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации; члены Совета Федерации и депутаты Государственной ду­мы Федерального собрания; председатель и судьи Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации, федеральные судьи; Генеральный прокурор Российской Федерации; Секретарь Совета безопасности Российской Федерации; Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; председатель, его заместитель и аудиторы Счётной палаты Российской Федерации; председатель Центрального банка Российской Федерации; председатель, его заместитель, секретарь и члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации утверждается Президентом Российской Федерации (1995 год). Для обеспечения деятельности высших должностных лиц создаются аппараты федеральных органов представительной, исполнительной и судебной властей, в которых предусмотрено исполнение (прохождение) федеральной государственной службы. В субъектах Российской Федерации государственная служба устанавливается законами каждого субъекта Российской Федерации.

Система российской государственной службы включает в себя военную, государственную гражданскую и правоохранительную службу. Военная и правоохранительная служба являются видами федеральной государственной службы. Законом могут устанавливаться и другие виды федеральной государственной службы (например, специальные). Государственная гражданская служба разделяется на федеральную и службу субъектов Федерации.

Государственная служба в Российской Федерации основана на принципах: федерализма, обеспечивающего единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации; законности; приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия, обязательности их признания, соблюдения и защиты; равного доступа граждан к государственной службе; единства правовых и организационных основ государственной службы, предполагающего законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы; взаимосвязи государственной службы и муниципальной службы; открытости государственной службы и её доступности общественному контролю; профессионализма и компетентности государственных служащих; защиты государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и юри­дических лиц.

В зарубежных странах система государственной службы зависит от типа государственного устройства, а также от правовых традиций государства. В большинстве стран Запада используется термин «публичная служба» или «гражданская служба». В Великобритании к государственным служащим относятся все служащие публичного сектора: министры («политические слуги» короны); гражданские служащие (служащие министерств и ведомств, они же «гражданские слуги» короны); служащие вооруженных сил и полиции («военные слуги» короны); судьи; служащие публичных корпораций, местных органов власти, системы здравоохранения, образования и т.п. Законодательство о государственной службе основывается как на королевской прерогативе Приказов короля в Совете, которыми утверждаются общие правила государственной службы и которые, как правило, конкретизируются циркулярами казначейства, так и ежегодно принимаемых законах о пенсиях и бюджете, в которых утверждаются суммы расходов на выплату жалованья государственным служащим. В ФРГ основные положения о государственной службе содержатся в Конституции (1949 год), а также специальных актах: Законе о федеральных служащих (1953 год), Общем законе о правовом положении государственных служащих (1957 год) и др. Государственная служба делится на федеральную службу и службу федеральных земель. К федеральным государственным служащим относятся лица, находящиеся непосредственно в служебных отношениях с федерацией либо в служебных отношениях с федеральными учреждениями, организациями и корпорациями (косвенные федеральные служащие). Государственная служба в США регулируется большим количеством разнообразных актов, инкорпорированных в разделе 5 Свода законов США, а также законами о гражданской службе (1883 год), о реформе государственной службы (1978 год). Государственным служащим является лицо, труд которого оплачивается из средств бюджета. Государственная служба делится на федеральную, службу штатов и службу в аппаратах управления органов местного самоуправления. Основу организации государственной службы составляет принцип «системы заслуг», предусматривающий разнообразные механизмы, стимулирующие добросовестное исполнение служебных обязанностей. Государственная служба во Франции является разновидностью публичной службы, к которой также относятся местная и медицинская служба. Государственная служба основывается на Конституции Франции, Законе о правах и обязанностях чиновников (1983 год) и специальных законодательных статутах. Непосредственно государственными служащими являются чиновники - служащие центральной государственной администрации и администрации регионов, департаментов, коммун и их учреждений.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)