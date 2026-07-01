ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА, в уго­лов­ном пра­ве преступление против основ безопасности государства.

Объектом государственной измены является внешняя безопасность, состояние защищённости жизненно важных интересов государства, то есть кон­сти­туционного строя, су­ве­ре­ни­те­та , обороноспособности и территориальной неприкосновенности от внешних угроз.

Во всех странах государственная измена рассматривается как тяжкое преступление против основ государства. В США государственная измена - единственное преступление, включённое в текст Конституции 1787 года. Параграф 2381 раздела 18 Свода законов США повторяет конституционное положение: «Лицо, обязанное хранить верность Соединённым Штатам, которое вопреки этому ведёт войну против них, или присоединяется к их врагам, или оказывает им помощь, или содействует внутри или за пределами США, виновно в государственной измене». Старейшим из действующих законов о государственной измене является Закон о государственной измене (1351 год) в Великобритании.

Статьи дореволюционного российского законодательства содержали нормы о государственных преступлениях, однако законодательного определения государственной измены в российском праве не было. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845 год) содержался раздел «О преступлениях государственных», в котором указывался перечень деяний, относящихся к государственной измене: сообщение российским подданным «государственных тайн иностранному правительству», злоупотребление доверием «с умыслом в явный вред для отечества» дипломатическим или иным чиновником и др. Более детальный перечень государственных преступлений и наказаний за их совершение установило Уголовное уложение 1903 года, в главе «О государственной измене» которого предусматривалась уголовная ответственность «за шпионство» (однако само это понятие не определялось). УК РСФСР 1926 года содержал статью 58.10 (шпионаж), а УК РСФСР 1960 года - статью 64 (измена Родине). Действующий УК Российской Федерации признаёт государственной изменой шпионаж, выдачу государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Субъектом государственной измены может быть только гражданин Российской Федерации. Если преступление совершено иностранным гражданином или лицом без гражданства, они будут нести ответственность за шпионаж (специально предусмотренный для указанных субъектов состав преступления).

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