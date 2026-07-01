ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА, вид государственной службы; профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий высших должностных лиц государства и ор­га­нов за­ко­но­дательной , ис­пол­нительной и судебной власти.

В Российской Федерации государственная гражданская служба регулируется федеральными законами «О системе государственной службы Российской Федерации» (2003 год) и «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (2004 год), законами субъектов Российской Федерации, а также специальными подзаконными актами. Государственная гражданская служба обеспечивает исполнение полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и соответственно подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и службу субъекта Российской Федерации. Прохождение государственной гражданской службы связано с повышенными требованиями и некоторыми запретами. Так, гражданин не может быть принят на государственную гражданскую службу при наличии гражданства другого государства, непогашенной или неснятой судимости, при непредоставлении сведений о доходах и др. В связи с прохождением государственной гражданской службы запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность; получать вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, вознаграждения в виде оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются по акту в государственный орган, в котором он занимает должность государственного служащего, за исключением случаев, установленных ГК Российской Федерации, и др. Сведения о государственных служащих помещены в реестры федеральных государственных гражданских служащих в федеральных государственных органах и реестры государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, которые образуют Сводный реестр государственных гражданских служащих Российской Федерации.

Государственная гражданская служба основывается на принципах: приоритета нрав и свобод человека и гра­ж­да­ни­на ; единства правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации; равного доступа граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равных условий её прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего; профессионализма и компетентности гражданских служащих; стабильности гражданской службы; доступности информации о гражданской службе; взаимодействия с общественными объединениями и гражданами; защищённости гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.

Отношения по исполнению государственной гражданской службы оформляются заключением служебного контракта, который является соглашением между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим, о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы и которым устанавливаются права и обязанности сторон.

Система государственной гражданской службы зарубежных государств в основном зависит от типа государственного устройства. В унитарных государствах к государственным служащим, как правило, относятся служащие государственных органов и иных публичных образований, в том числе местных органов власти (Великобритания, Франция). В федеративных государствах государственная гражданская служба делится на федеральную государственную службу и государственную службу субъектов федерации (США, ФРГ, Канада). Законодательство о государственной гражданской службе в зарубежных государствах предусматривает два основных подхода: первый - наличие кодифицированного или консолидированного законодательства (США, ФРГ, Польша); второй - регулирование в законодательстве отдельных вопросов государственной гражданской службы (Великобритания, Канада, Франция).

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