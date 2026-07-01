ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА - линия (и проходящая по этой линии условная вертикальная плоскость), определяющая пределы территории государства (суши, вод, недр и воздушного пространства) и соответственно пределы действия государственного суверенитета.
Государственная граница отделяет территорию государства от территорий других государств либо от международных территорий (например, от открытого моря). Границы между соседними государствами на суше устанавливаются, как правило, в договорном порядке. Процедура установления границ включает делимитацию (латинский delimitatio - установление) - договорное определение общего направления линии государственной границы и демаркацию (латинский demarcatio - разграничение) - установление государственной границы на местности. Морские границы устанавливаются в соответствии с нормами международного права (если территориальные воды государства граничат с открытым морем) либо по соглашению между государствами о линии прохождения государственной границы (если территориальные воды, разделяющие государства, близко соприкасаются). Каждое государство устанавливает особый режим государственной границы (правила пересечения границы лицами и транспортными средствами), а также пограничный режим (правила въезда/прохода, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств, хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне и т.п.). В целях обеспечения безопасности своих государственных границ государства вправе принимать все необходимые меры, включая применение вооруженной силы. В Российской Федерации вопросы, связанные с государственной границей, регламентируются Законом Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» (1993 год).