ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА - линия (и проходящая по этой линии условная вертикальная плоскость), определяющая пределы территории государства (суши, вод, недр и воздушного пространства) и соответственно пределы действия государственного су­ве­ре­ни­те­та .

Государственная граница отделяет территорию государства от территорий других государств либо от международных территорий (например, от открытого моря). Границы между соседними государствами на суше устанавливаются, как правило, в договорном порядке. Процедура установления границ включает делимитацию (латинский delimitatio - установление) - договорное определение общего направления линии государственной границы и демаркацию (латинский demarcatio - разграничение) - установление государственной границы на местности. Морские границы устанавливаются в соответствии с нор­ма­ми ме­ж­ду­народного пра­ва (если территориальные воды государства граничат с открытым морем) либо по соглашению между государствами о линии прохождения государственной границы (если территориальные воды, разделяющие государства, близко соприкасаются). Каждое государство устанавливает особый режим государственной границы (правила пересечения границы лицами и транспортными средствами), а также пограничный режим (правила въезда/прохода, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств, хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне и т.п.). В целях обеспечения безопасности своих государственных границ государства вправе принимать все необходимые меры, включая применение вооруженной силы. В Российской Федерации вопросы, связанные с государственной границей, регламентируются Законом Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» (1993 год).

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