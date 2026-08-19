Государственная дума Российской Федерации

Госуда`рственная ду`ма Росси`йской Федера`ции — нижняя палата Федерального собрания России, созданная по Конституции РФ 1993. Избирается всеобщим голосованием граждан РФ, состоит из 450 депутатов. В 1993—2003 и с 2016 половина депутатов избирается в одномандатных округах, а вторая половина — в федеральном округе по пропорциональному принципу по спискам партий, преодолевших 5-процентный барьер. (В 2007—2011 все депутаты избирались по пропорциональной системе с проходным барьером для партий 7 %.) Депутатом может стать гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, не являющийся членом Совета Федерации и с 1995 — правитель­ства РФ. Срок полномочий Г. д. РФ I созыва (выборы 1993) — 2 года, II—V созывов (1995—2007) — 4 года, начиная с VI созыва (2011) — 5 лет. До 2011 выборы проходили в декабре, с 2016 — в сентябре. Г. д. РФ обладает полномочиями законодательной власти наряду с Советом Федерации (СФ), дает согласие президенту РФ на назначение правительства, заслушивает ежегодные отчеты правительства, решает вопрос о доверии ему, назначает на должность и освобождает от должности председателя Центрального банка РФ, председателя Счетной палаты РФ, уполномоченного по правам человека, а также имеет другие полномочия. В Г. д. РФ I созыва прошли Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), либеральный пропрезидентский Демократический выбор России и дальше в порядке убывания числа мандатов: Коммунистическая партия РФ (КПРФ), Аграрная партия России (АПР), «Женщины России», Партия российского единства и согласия, блок «Явлинский—Болдырев—Лукин» («Яблоко»), Демократическая партия России, Гражданский союз и др. Председателем Г. д. РФ стал И. П. Рыбкин. Эта центристская Г. д. РФ 23 февраля 1994 провела амнистию членов Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР и участников октябрьских столкновений 1993. В Г. д. РФ II созыва резко выросло представительство КПРФ. Следом шли пропрезидентский «Наш дом — Россия», ЛДПР, «Яблоко», АПР и др. Эту лево-центристскую Г. д. РФ возглавил Г. Н. Селезнев, являвшийся спикером до 2003. Г. д. РФ противодей-ствовала законодательным инициативам президента Б. Н. Ельцина, а он не одобрял инициативы Г. д. РФ, так что законодательство было в значительной степени парализовано. В Г. д. РФ III созыва лидерство сохранила КПРФ, за которой шел пропрезидентский блок «Единство», умеренно-оппозиционный «Отечество — вся Россия» (ОВР), либеральный Союз правых сил (СПС), Блок Жириновского, «Яблоко» и др. Благодаря сотрудничеству, а затем слиянию «Единства» и ОВР удалось провести ряд важных законодательных инициатив, включая утверждение государственной символики РФ, принятие налогового и трудового кодексов. В Г. д. РФ IV созыва конституционное большинство принадлежало «Единой России (ЕР)», в Думу прошли КПРФ, ЛДПР, «Родина», Народная партия РФ и др. «Яблоко» и СПС вместе получили 7 мандатов в округах. С этого времени Г. д. РФ поддерживала все инициативы президентов В. В. Путина и Д. А. Медведева и правительств РФ. В Г. д. РФ V созыва ЕР сохранила конституционное большинство. В Думе были также представлены КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Эти же партии были представлены в Г. д. РФ VI созыва, но ЕР потеряла кон­ституционное большинство, сохранив обычное. Несмотря на это внепарламентская оппозиция обвинила власти в фальсификациях, что вызвало массовые манифестации в Москве, вылившиеся в общественный подъем 2011—2014. В 2003—2011 Г. д. РФ возглавлял Б. В. Грызлов, затем С. В. Нарышкин, а с 2016 — В. В. Володин. После выборов 2016 ЕР вернула конституционное большинство. В Г. д. седьмого созыва представлены те же партии, а также 1 самовыдвиженец. Лит.: Есть такие партии! 2011/2012. Путеводитель избирателя. М., 2012; Иванов В. Партия Путина. История «Единой России». М., 2008; Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001.