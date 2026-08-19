ГОСУДАРЕВ ДВОР

ГОСУДАРЕВ ДВОР, институт социальной организации при мо­нар­хе высших и привилегированных слоёв общества в русских княжествах и землях, Русском государстве и России в середине XII - начале XVIII века.

Происхождение государева двора связано с княжеской дружиной - в исторических источниках оба термина (близкие по сути описываемых ими явлений) сосуществовали около полутора столетий. Государев двор пришёл на смену дружине в ходе раздробления Древнерусского государства в XII - 1-й трети XIII века на самостоятельные княжества (последних - на удельные княжения) во главе с представителями различных ветвей династии Рюриковичей. Распространение государевых (княжьих) дворов происходило по мере усложнения функций княжеской власти, в процессе интеграции в княжествах дружинников и местной верхушки в сословную группу бо­яр .

Государев двор владетельного князя состоял из членов совета при нём (Боярской ду­мы ), лиц, возглавлявших отрасли княжеского хозяйства (пути) и отдельные княжеские владения, всех служилых бояр княжества (объединявшихся в территориальные корпорации по «городовой оседлости» и сохранявших до конца XIV века автономный институт тысяцких), а также дворян (княжеские слуги типа министериалов с определёнными привилегиями, которые составляли низшую страту государева двора и эволюционировали в ходе аноблирования в княжеских «слуг вольных»). Непосредственно при монархе (в стольном го­ро­де , в поездках) находилась постоянно лишь часть членов государева двора, обеспечивавшая безопасность князя и его семьи, исполнение монархом властных прерогатив и представительских функций, работу других органов власти. Военные походы мобилизовывали всех членов государева двора.

В эпоху становления Русского государства в XV - середине XVI века произошли важные перемены в численности и генеалогическом составе, структуре и формах учёта государева двора, характере служб его членов. Не позднее рубежа XV и XVI веков состоялось статусное разделение всех князей, бояр, детей боярских на дворовых и «городовых». Одновременно генеалогический состав государева двора великих князей московских (с 1547 года царей) насчитывал более 100 княжеских и старобоярских (московских, тверских, рязанских) фамилий, представлявших титулованную и нетитулованную аристократию, а также второстепенную знать. Они численно преобладали в различных стратах государева двора. Представители 8 княжеских домов Рюриковичей и 4 родов Гедиминовичей (ранее самостоятельные или владетельные князья в родовых владениях) к концу XV века стали служилыми князьями московского монарха в составе государева двора по спискам территориально-клановых групп (лишь отдельные князья имели индивидуальный служилый статус). Среди служивших в приказах и дворцовых ведомствах (смотри Дворцы, Казна) приказных людей, входивших в государев двор, большинство составляли сравнительно незнатные лица. Структура государева двора в конце XV - середине XVI века была смешанной - статусно-чиновной и административно-территориальной. В документации всегда выделялся «думный чин» - бояре, окольничие, «большие дьяки» со 2-й четверти XVI века, позднее - думные дьяки, лица, возглавлявшие дворцовые ведомства и службы, а также дьяки. Остальные члены государева двора (стольники, стряпчие, постельничьи) фиксировались по статусно-чиновным группам лишь во время периодического пребывания при дворе и несения различных придворных служб (в резиденциях монарха или же в государевых поездках и походах). При этом основным принципом их структурирования в составе государева двора оставался административно-территориальный при сохранении определённых служебных и поземельных связей с «городовыми» корпорациями. Сохранялись также особые («автономные») части государева двора: отдельно и по сокращённой схеме учитывались дворовые дети боярских новгородских пятин, Псковского уезда (до 1-й четверти XVII века), Смоленского уезда, Среднего Поволжья, а также Тверского великого княжества (1485-1542 годы; первоначально в полном объёме чинов и страт государева двора, с 1510-х годов - по сокращённой схеме). При ликвидации московских уделов сохранялся особый учёт удельных князей из московских Рюриковичей - членов государева двора. Ведущей была тенденция к консолидации «автономных» дворовых в рамках государева двора московских монархов при нараставшем размежевании всех членов государева двора с провинциальными детьми боярскими, при увеличении количества статусно-чиновных групп в составе государева двора и сокращении роли его административно-территориального структурирования. В середине 16 века из числа реальных членов государева двора были фактически исключены многочисленные дворовые дети боярские. Оформление государева двора московских монархов (около 1,1-1,2 тысяч человек в середине 16 века) изменило систему политической жизни: в рамках государева двора складывались правящие кружки при монархе и дворцовые «партии», формировались правительственные программы, члены государева двора составляли подавляющее большинство светских участников первых земских соборов середины 16 века. Члены государева двора (главным образом из его высших и средних слоёв) занимали все высшие и средние командные должности в армии, центральных и местных органах власти и суда (на местах до отмены системы кормлений в 1550-е годы), в дипломатической сфере.

При великих князьях московских Иване III Васильевиче и Василии III Ивановиче Московский Кремль был перестроен в качестве столичной резиденции московских монархов и места пребывания центральных органов власти, а также дворцовых ведомств; сформировались ближние (с. Воробьёве и др.) и дальние (Александровская слобода и др.) великокняжеские резиденции сообразно годовому ритму придворной жизни. Существенно изменился образ жизни членов государева двора. Постоянное или периодическое пребывание при дворе было связано с наличием двора-усадьбы в Москве и подмосковных владений для обеспечения собственных потребностей, сменой фамильных «молений» (монастырей), расширением брачно-родственных связей и т.п.

Введение опричнины в январе 1565 года привело к разделению государева двора на опричный и земский, а после её отмены в 1572 году, вплоть до смерти царя Ивана IV Васильевича Грозного в 1584 году, функционировали земский государев двор и особый двор царя. В целом увеличилась совокупная численность всех дворовых, в 1560-1570-е годы зафиксировано появление думных дворян и думных дьяков, окончательно сложился статусный чин дворян московских и дворян выборных. Генеалогический состав опричного и особого дворов не отличался принципиально от земского. Массовые казни и репрессии в ходе опричнины и позднее привели к гибели многих аристократических фамилий, к утрате консолидации в политической элите Русского государства и внутри государева двора в целом.

В правление царя Фёдора Ивановича было восстановлено институциональное единство государева двора и окончательно сложилась его статусно-чиновная структура: он делился на «думный чин», включая высшие придворные и дворцовые чины (бояре, окольничие, думные дворяне и дьяки; дворецкий, казначей, кравчий, постельничий, ясельничий, ловчий, сокольничий и др.), московские чины (стольники, стряпчие, большие дворяне, дьяки, а также жильцы) и выборных дворян. Представители титулованной и нетитулованной аристократии почти полностью преобладали среди бояр и окольничих, а также среди стольников (ими были молодые аристократы, нёсшие тогда почти исключительно придворную службу) и больших дворян. Из этих чинов происходило обычно пожалование в Боярскую думу. В 1588-1589 годах государев двор насчитывал около 1,2 тысяч дворовых (более 60% пришлось на долю выборных дворян из 47 городов), а к 1605 - около 1,6 тысяч человек (при возросшей доле выборных дворян уже из 56 городов). В 1586-1587 годах были унифицированы и уменьшены (за вычетом бояр и окольничих) нормы подмосковных поместий для членов государева двора по сравнению с «испомещением» тысячников (членов государева двора) по указу 1550 года, причём поместья получили в конце 16 века более половины дворовых. Закрепилась практика повышенных денежных и поместных окладов для членов государева двора (прежде всего, для думных и московских чинов, за исключением жильцов). Денежное жалованье выплачивалось членам государева двора из приказов - четвертей фактически ежегодно. Члены государева двора численно преобладали на выборном земском соборе 1598 года и других земских соборах начала XVII века.

В Смутное время социально-политическое единство государева двора было разрушено. Одновременно сосуществовали два, а временами три государевых двора при различных носителях или же претендентах на верховную власть. Восстановление государева двора при царе Михаиле Фёдоровиче в 1610-1620-е годы сопровождалось резким увеличением его общей численности (до 4 тысяч человек в 1630 году) при неравномерных темпах роста различных статусно-чиновных страт. По сравнению с 1605 немного уменьшилась думная страта, незначительно возросла численность дьяков и выборных дворян, резко увеличилось число стольников (более чем в 4 раза), стряпчих (более чем в 3 раза), московских дворян (более чем в 5 раз, в большинстве случаев за счёт выборных дворян, а частью - уездных) и жильцов (более чем в 3 раза). Параллельно произошли изменения в статусно-чиновной структуре государева двора: после 1630 года выборные дворяне перестали даже периодически нести службу по списку государева двора, окончательно превратившись в высший слой уездных корпораций провинциальных детей боярских. С середины 1620-х годов до 1633 года существовал особый статусный чин - «патриарший» стольник (около 490 человек в 1630 году). Эти перемены были вызваны мощными подвижками в генеалогическом составе государева двора в Смутное время, выдвижением на авансцену политического и военного противоборства новых лиц и фамилий (в том числе из старых родов, но бывших «в закоснении»), широком использовании пожалований в дворовый чин в качестве эффективной меры в политической борьбе и внутренней политике. Изменились также характеристики ряда страт: стольники и стряпчие почти уравнялись с московскими дворянами по возрастным признакам, а главное - по характеру и уровню служебных назначений (должности воеводские и глав приказов). Ещё в правление царя Михаила Фёдоровича фактически выделились в особую страту комнатные стольники, в середине XVII века обособились также комнатные стряпчие.

В правление царя Алексея Михайловича рост государева двора был в целом незначительным: его численность колебалась от 4 тысяч до 4,5 тысяч человек. После исключения из состава государева двора в 1630 выборных дворян заметно выросла численность других статусных чинов. Особенно значительным был рост думных и высших придворных чинов (почти в 2,5 раза к 1675 году по сравнению с 1630 годом), а также стряпчих (почти в 5 раз к 1667 году), умеренно увеличилось число стольников, дьяков (по приказам и городовых) и жильцов, численность московских дворян то возрастала, то уменьшалась (из-за относительного падения престижа группы). В целом консолидировалась правящая «боярская» среда, контролировавшая различными способами пополнение и обновление состава думных и высших страт государева двора (в 1610-1620-е годы различные статусные чины обновились на 30-35% и до 77%, в 1640-е годы - не более чем на 20-25%), а соответственно выработку и реализацию внутри- и внешнеполитического курса страны. В границах этого слоя государева двора (включавшего не только думные чины, но более широкие круги ряда его страт) формировались «дворцовые» партии, а из победившей - правящие кружки («правительство»). После Смутного времени заметно увеличился удельный вес административно-судебных назначений членов государева двора в центральные ведомства, особые комиссии (в том числе для подготовки и проведения реформ), на должности городовых воевод. Военная служба в связи с увеличением числа полков нового строя в 1650-1670-е годы утратила своё первенствующее значение для членов государева двора.

В материальном плане члены государева двора из числа «боярского сословия» принадлежали к богатейшим людям своего времени (князья Воротынские, Голицыны, Хованские, Черкасские; бояре Милославские, Морозовы, Стрешневы и др.), владевших населёнными вотчинами и поместьями в нескольких уездах и обладавших значительными денежными доходами (в том числе от торговли), включая высокое жалованье. В 1640-1680-е годы среди членов Государева двора (прежде всего, царских родственников и ближайшего окружения) распространялись новые культурные тенденции в иконописи, каменном зодчестве, литературе, в домашнем быту и межличностном общении; был создан придворный театр; развивались образование (обучение царских детей и сыновей знати; появление школ и Славяно-греко-латинской академии), историческая наука и другие отрасли знаний. Через изменение моды в царском окружении в среде авторитетных и богатых членов государева двора проявлялось и «западное влияние».

Резкое обострение политической борьбы в конце 1670-1680-х годов, неудачные в целом попытки реформ привели к новому резкому росту численности государева двора, в 1681году в нём состояло более 7,1 тысяч человек; все его статусные чины (за исключением дьяков) возросли в 1,8-2,2 раза (по сравнению с 1650 годом). Членами государева двора были около 1/3 детей боярских уездных корпораций («сотенной службы»), что являлось признаком кризиса сословной организации господствующих слоёв русского общества и прежде всего самого двора. Численность государева двора колебалась (в 1701 в Государевом дворе было около 6,5 тысяч человек), в начале XVIII века стала резко падать. Государев двор прекратил существование после 1713 года, в ходе реформ царя Петра I. Позднее в соответствии с регламентацией чинов и служб Табелью о рангах 1722 года сформировался императорский двор.

Численность и личный состав государева двора фиксировались в конце XV - начале XVIII века в различных документах. Сначала это были боярские списки и книги, в 1-й половине - середине XVI века, возможно, типа «Дворовой тетради». Уцелевший обрывок самого раннего боярского списка датируется 1546 годом, от конца XVI - начала XVII века сохранились один почти целый и несколько отрывков боярских списков. С 1626 года в Разрядном приказе формировались ежегодно два списка - «подлинный» (указывал весь состав государева двора, включая находившихся на дальних службах или в отпуске) и «наличный» (члены государева двора, пребывавшие в Москве). В зависимости от конкретных целей составлялись также особые перечни членов государева двора Боярские книги, составлявшиеся в Разрядном приказе, известны с 1615 года (есть упоминания о более ранних), изготовлялись один раз в несколько лет и содержали перечни членов Государева двора по чинам с указанием денежных и поместных окладов; сохранилось 14 книг за 1615-1691. Перечни жильцов с конца 1610-х годов фиксировались в особых «жилецких списках».

Дополнителная литература:

На­за­ров В. Д. О струк­ту­ре «Го­су­да­рева дво­ра» в се­ре­ди­не XVI в. // Об­ще­ст­во и го­су­дар­ст­во фео­даль­ной Рос­сии. М., 1975;

На­за­ров В. Д. «Двор» и «дво­ря­не» по дан­ным нов­го­род­ско­го и се­ве­ро-вос­точ­но­го ле­то­пи­са­ния (XII–XIV вв.) // Вос­точ­ная Ев­ро­па в древ­но­сти и сред­не­ве­ко­вье. М., 1978;

На­за­ров В. Д. Не­ти­ту­ло­ван­ная знать по по­ход­но­му спи­ску дво­ра Ивана III в 1495 // Рос­сий­ское го­су­дар­ст­во в XIV–XVII вв. СПб., 2002;

Crum­mey R. O. Aristocrats and servitors: the boyar elite in Russia 1613–1689. Princenton, 1983;

Зи­мин А. А. Фор­ми­ро­ва­ние бо­яр­ской ари­сто­кра­тии в Рос­сии во вто­рой по­ло­ви­не XV – пер­вой тре­ти XVI в. М., 1988;

Пав­лов А. П. Го­су­да­рев двор и по­ли­ти­че­ская борь­ба при Бо­ри­се Го­ду­но­ве (1584–1605 гг.). СПб., 1992;

Лу­ки­чев М. П. Бо­яр­ские кни­ги XVII в. М., 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)