Гостомысл

Гостомы`сл — легендарный новгородский посадник . Назван первым в списке посадников в Новгородской первой летописи младшего извода (список датируется 1409). В летописях XV в., восходящих к Новгородско-софийскому своду 1430-х, Г. упоминается в связи с основанием Новгорода (словене «посадиша» в нем старейшину Г.; сообщение, очевидно, восходит к списку посадников), в летописях XVI в. это упоминание пополняется пространной вставкой в «Сказание о призвании варягов» о том, как «старейшина» словен Г. на пороге смерти советует послать в Прусскую землю мудрых мужей для приглашения князя из рода, происходящего от «римского царя Августа», в результате чего в Новгороде вокняжается потомок Августа Рюрик (Воскресенская летопись: ПСРЛ. Т. 7. С. 267—268; возведение Рюрика к Августу берет начало в «Сказании о князьях Владимирских», конец XVIII в.). Наконец, в XVIII в. В. Н. Татищев распространяет сюжет, «соединяя» Г. и Рюрика родственными узами: Рюрик женится на дочери Г. Ефанде (Татищев воспроизводит неверное написание в использованном им Ермолаевском списке имени Сфанда, которое носит жена Улеба — одна из доверителей русско-византийского договора 944). Сюжет о Г. — инициаторе передачи власти Рюрику, потомку Августа, в Сказании о призвании варягов имеет, бесспорно, литературный характер, и его возникновение обусловлено стремлением повысить престиж Рюриковичей, якобы происходящих от римских императоров (способ, широко распространенный в средневековой европейской историографии) в условиях соперничества московских и литовских князей, а также обосновать законность подчинения Новгорода Москве. Включение же имени Г. в список новгородских посадников и в сказание об основании Новгорода вряд ли является умозрительной конструкцией летописца, а основывается на местном (словенском, новгородском) предании о некоем «старейшине» словен (эпохи их расселения в Приильменье), которое было переосмыслено новгородскими летописцами XV в. (или ранее) как повествование об изначальности самоуправления в Новгороде. Более того, включение имени легендарного правителя словен Г. в список посадников (в Воскресенской и др. летописях он именуется исключительно «старейшиной») утверждало исконность местной власти в Новгороде, существовавшей еще в «докняжескую» эпоху, равно как и исконность ограничения княжеской власти: князь Рюрик получает власть из рук Г. и должен подчиняться условиям договора-ряда. Лит.: Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947. С. 306; Gostomysł posadnik nowgorodski w końcu X w. // Łowmiański H. Studia historyczne. Warszawa, 1965. S. 273—281; Петрухин В. Я. Гостомысл: к истории книжного персонажа // Славяноведение. 1999. № 2. С. 20—23; Янин В. Л. Новгородские посадники. М., 2003. С. 65—67.