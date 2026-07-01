ГОСТИНЫЕ ДВОРЫ

ГОСТИНЫЕ ДВОРЫ - в российских городах комплексы торговых, складских и жилых помещений, создававшиеся первоначально для оптовой торговли иностранных или вообще приезжих купцов - гостей; со 2-й половины XVIII века - городские центры постоянной розничной торговли.

В XII веке известны ганзейские торговые дворы Готский и Немецкий (сгорели в 1541 и 1696 годах соответственно), организованные в Новгороде для купцов германских городов. С окончательным оформлением Ганзы (XIV век) они превратились в единую контору под названием «Двор Святого Петра». На территории ганзейских Гостиных дворов, окружённой частоколом, располагались жилые дома и служебные помещения: мельница, пивоварня, погреба, соляные амбары и пр. В XVI веке иноземные Гостиные дворы имелись также в Астрахани, Москве, Вологде, Пскове, Новохолмогорах и других городах. Подворье английской Московской компании, подаренное английским купцам царём Иваном IV Ва­силь­е­ви­чем , представляло собой усадьбу, огороженную деревянным забором, с 2-этажной каменной палатой. Характер замкнутых посёлков имели Гостиные дворы в Астрахани, где существовали колонии выходцев из стран Востока - Армянская, Бухарская, Индийская и др. Со 2-й половины XVII века торговля иностранных купцов внутри России была запрещена и сосредоточивалась в пограничных и портовых городах, где сохранились старые и строились новые гостиные дворы.

В XVI веке известны два вида Гостиных дворов, предназначенных для приезжих русских купцов: общие Гостиные дворы для купцов ряда городов в местах частых отъезжих торгов (московские и тверские купцы имели Гостиные дворы в Пскове и Новгороде, устюжские - в Москве); специализированные Гостиные дворы для продажи и хранения одного товара (были крайне редки как в Русском государстве, так и в других странах Западной Европы), например Соляной и Рыбный дворы в Москве, Соляной и Льняной дворы в Пскове.

В 1660-1680-х годах, с расширением внутренней и внешней торговли, в Москве и Архангельске строились новые 2-этажные Гостиные дворы, значительно отличавшиеся от прежних: неправильной формы 4-угольные площади, обнесённые кирпичными стенами, в Архангельске - с 6 башнями, в Москве - с одной башней. В 1705 году построен первый Гостиный двор в Санкт-Петербурге (состоял из множества деревянных лавок). В 1713 году сооружён другой Гостиный двор, долгое время называвшийся Новым (2-ярусное мазанковое строение с большим двором внутри, который пересекался каналом для прохода судов). В 1719 году Гостиный двор выстроен на Адмиралтейской стороне, а в 1723-1737 годах - на Васильевском острове. В 1757-1785 годах на Невском проспекте построен 2-этажный каменный Большой Гостиный двор ( ар­хи­тек­то­ры В. В. Растрелли, Ж. Б. Валлен-Деламот).

Создание Гостиных дворов со специализированной продажей товаров шло значительно медленнее, чем общих. В 1750-1760-х годах Гостиные дворы первого типа имелись в Архангельске, Астрахани, Бахмуте, Енисейске, Иркутске, Казани, Калуге, Киеве, Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Риге, Ревеле, Симбирске, Тобольске, Уфе, Харькове, Ярославле. К концу 18 века такие Гостиные дворы были в большей части губернских городов.

Во 2-й половине 18 - начале 19 века, после отмены внутренних таможен (1754 год) и освобождения торгово-промышленной деятельности от сословных ограничений, Гостиные дворы утратили своё первоначальное назначение оптового торга приезжих купцов и превратились в центральные городске торговые ряды (сохранив старое название), где наряду с приезжими вели торговлю местные купцы. Сооружённые в конце XVII - начале XIX века Гостиные дворы представляли собой 2- и 3-этажные магазины, выходившие на внутреннюю и внешнюю стороны Гостиного двора. В 1791-1805 году было начато (по проекту Дж. Кваренги, утверждённому в 1789 году, архитекторы И. А. Селехов, С. А. Карин), а в 1825-1830 годах закончено (при участии архитектор О. И. Бове) строительство Гостиного двора в Москве.

Иллюстрации:

Го­сти­ный дворв Мо­ск­ве. Про­ект ар­хи­тек­то­ра Дж. Ква­рен­ги. 1791–1830. Ре­кон­струи­ро­ванв 1994–2005. Фото А. И. Нагаева.

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