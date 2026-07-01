Гостиная сотня

Гости`ная со`тня — вторая по значению после гостей корпорация русско-го привилегированного купечества XVI — начала XVIII вв. Время возникновения Г. с. — период правления Ивана IV Грозного. Члены Г. с. делились на 3 разряда: лучших, средних и молодых людей. Первоначально в Г. с. записывали не только крупных и средних, но и мелких купцов и даже ремесленников, но лишь жителей Москвы, как коренных, так и переселенных из других городов. Численность первого состава корпорации была не менее 100 человек, ко времени правления Бориса Годунова Г. с. насчитывала более 300 человек. В 1600—1601 в рамках политики посадского строения началось реформирование Г. с., направленное на создание однородной корпорации . В новом наборе были не только москвичи, но и жители других городов. После реформы Г. с. составляли преимущественно «торговые люди». В 1620-е с целью увеличения корпорации проводили специальные наборы, с этого же времени звание члена Г. с. стало наследственным. В XVII в. численность корпорации колебалась на отметке в 400 человек. Г. с. была подведомственна Казенному приказу. Ее члены выполняли различные службы: головами и целовальниками на таможнях, кружечных дворах и т. п.; в случае недобора казенных сборов несли материальную ответственность. Г. с. как сословная категория упразднена в 1727. Лит.: Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI — первой четверти XVIII в. М., 1998. Т. 1.