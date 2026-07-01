Гости

Го`сти — в России XVI — 1-й четверти XVIII в. представители привилегированной корпорации крупного купечества, занимавшегося международной оптовой торговлей. Корпорация возникла в 30—40-е XVI в. Основой ее формирования послужили богатые купцы-сурожане, торговавшие через крымский город Сурож (совр. Судак) с Византией и итальянскими городами, позднее — с Турцией. Г. выполняли также ответственные государственные функции, особенно связанные с финансовой и таможенной деятельностью, могли заниматься и дипломатией. В Смутное время (начало XVII в.) количество Г. заметно уменьшилось. Пик могущества корпорации пришелся на 2-ю половину XVII в. С городской реформы 1699 начинается период ее упадка. После учреждения Купеческого магистрата (1720) корпорация была упразднена. Лит.: Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI — первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998.