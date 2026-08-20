ГОСТИ

ГОСТИ - категория торговых людей, купечества в России.

1) в древнерусском государстве, русских княжествах и землях категория купцов, занятых главным образом внешней торговлей, и иностранцы. В XIV-XV веках выделялись гости-сурожане [названы по городу Сурож (ныне Судак)], снабжавшие русский рынок шёлком и другими тканями, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, рисом, сухими фруктами, пряностями и прочими восточными товарами.

2) В Русском государстве, России во 2-й половине XV - 1-й четверти XVIII века сословная корпорация, включавшая преимущественно богатых купцов, имевших торговые и дипломатические заслуги перед государственной властью и пользовавшихся рядом прав и привилегий.

Основным источником пополнения сословной корпорации гостей были члены гостиной сотни и суконной сотни, а также те представители верхушки городских посадских общин и богатые торговые кре­сть­я­не , деятельность которых заслуживала, по мнению правительства, особого поощрения. В XVI веке известно 70 человек, имевших звание гостей, в XVII веке состоялось не менее 167 новых пожалований.

Главным занятием гостей являлась оптовая торговля русскими, западноевропейскими и восточными товарами. Они владели также лавками для розничной торговли во многих русских городах. Некоторые гости организовали соляные и рыбные промыслы, создавали обрабатывающие предприятия (кожевни, куз­ни­цы , мельницы и пр.), где широко использовался наёмный труд. Другим направлением их деятельности были подряды и откупа. По подрядам правительства они поставляли государству хлеб и хлебопродукты, вино, соль, иностранные монеты для перечеканки; брали на себя перевозки казённых товаров и другие услуги. На откуп им отдавались казённые заведения, промыслы, сборы налогов. Для пополнения капиталов гостей систематически использовали частный денежный и товарный кредит и осуществляли ростовщические операции.

Права и привилегии гостей с XVI века фиксировались в персональных царских жалованных грамотах. Выдавались и корпоративные жалованные грамоты (первая - в начале правления царя Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го ), которые затем неоднократно подтверждались государями. Первоначально главным преимуществом гостей было право взыскивать с обидчика «за бесчестье» штраф в 50 рублей (в 10 раз превышал аналогичные штрафы в пользу представителей зажиточных и средних слоёв посада и в 50 раз - штрафы в пользу городских низов). Высоким штрафом (20 рублей) защищались и жёны гостей, а также другие члены их семей. Важной привилегией являлось освобождение гостей от подсудности властям тех русских городов, которые они посещали по торговым делам: все возбуждавшиеся против них судебные иски подлежали решению царя или специально уполномоченного им лица и разбирались в соответствующих приказах. Дворы гостей освобождались от постоев. Гостям разрешалось варить вино для собственного употребления. С XVII века для выезда за границу по торговым делам гостям не требовалось получать специальные разрешения. Они были полностью освобождены от посадского тягла, подворной повинности, уплаты некоторых таможенных пошлин (проезжих и мостовых сборов с судов, саней и телег) и налога на работников (годовщины). Им разрешалось топить летом избы и бани (категорически воспрещалось всем другим горожанам из-за пожарной опасности). Особой привилегией гостей и членов их семей стало освобождение от принесения присяги в суде: за них «целовать крест» должны были их «люди». Правовой статус гостей не передавался по наследству сыновьям и родственникам (явочным порядком их зачисляли лишь в гостиную сотню), а ходатайства гостей по этому поводу удовлетворялись только в исключительных случаях. Гостям разрешалось не только приобретать в полную собственность свободные земли, но и владеть купленными у дворян вотчинами, однако в связи с существованием в России традиции родового выкупа дворянских земель вотчинное землевладение не получило среди гостей широкого распространения. Гораздо чаще гости брали земли на оброк (на общих основаниях с другими категориями населения) или получали их в заклад. Представители гостей принимали участие в деятельности земских соборов, во встречах, приёмах и проводах иностранных послов, а также в дворцовых церемониях, приглашались на совещания Боярской думы для обсуждения отдельных вопросов.

Несмотря на особое положение, гости были обязаны регулярно вносить в казну основные таможенные пошлины и оброчные платежи за лавки и другие заведения, платить различные чрезвычайные казённые сборы (пятинные и запросные деньги, взносы за даточных людей). Кроме того, гости должны были безвозмездно выполнять особые «гостиные» службы, при этом им запрещалось заниматься собственными делами (службы отбывались поочерёдно, длительность - от нескольких месяцев до 3 лет, а иногда и более). Так, на гостей возлагалось руководство таможенной службой в наиболее крупных городах и портах страны, управление рыбными, соляными и другими казёнными промыслами. Гости служили и в государственный учреждениях (Сибирском приказе, Разрядном приказе, Большой казны приказе и др.) в качестве финансистов, оценщиков мехов и товаров, хранителей казённых ценностей, организаторов производства и тому подобное. Им поручалось производить раскладку и сбор налогов с городских посадов, выполнение конкретных операций по реализации казённых товаров и закупке иностранных товаров для нужд царского двора и казны. В 1696 году на гостей была возложена организация строительства военных кораблей (к осени 1698 построено 14 судов, гости откупились от обязанности построить ещё 6 кораблей, внеся по 12 тысяч рублей за каждый). В 1-й четверти 18 века они выплачивали в казну новые чрезвычайные денежные сборы, главный прямой налог с капитала (10-ю деньгу) и несли дополнительные обязательства по доставке в действующую армию оружия, боеприпасов, продовольствия.

В 1-й половине - середине XVI века гости находились в ведении посадских старост и городовых воевод. В середине XVI века переведены в подчинение центральным органам по всем вопросам управления. В 1560-х годах гости были взяты «в опричнину», после её отмены (1572 год) оказались - в зависимости от города - в подчинении Казённому приказу (москвичи), четвертям (псковичи, новгородцы, нижегородцы) и др., с 1620-х годов до конца XVII века находились в ведении приказа Большой казны. В результате начатой в 1699 году городской реформы гости оказались подконтрольны Бурмистерской палате (Ратуше) наравне не только с гостиной сотней, но и с посадскими людьми и другими представителями купечества из низших сословий. Тогда же гости утратили привилегии, не получив преимуществ при выборе бурмистров (гости могли попасть в их число лишь на общих для всех разрядов купечества основаниях). С конца 1690-х годов награждение званием гостя почти прекратилось, их число сокращалось, экономическая роль быстро пошла на убыль. На хозяйстве гостей отрицательно сказывались перемены в рыночной конъюнктуре, введение государственной монополии на некоторые виды их деятельности и другие аспекты экономической политики Петра I. К 1720-м годам осталось всего несколько гостей, которые в соответствии с указами 1722-1728 годов были включены в состав гильдий купеческих и обложены подушной податью.

Исторические источники:

Ар­хив гос­тей Пан­крать­е­вых XVII – на­ча­ла XVIII вв. М., 2001;

При­ви­ле­ги­ро­ван­ное ку­пе­че­ст­во Рос­сии во вто­рой по­ло­ви­не XVI – пер­вой чет­вер­ти XVIII в. Сб. до­ку­мен­тов. М., 2004. Т. 1.

Дополнительная литература:

Сы­ро­еч­ков­ский В. Е. Гос­ти-су­ро­жа­не. М.; Л., 1935;

Бах­ру­шин С. В. На­уч­ные тру­ды. М., 1952–1955. Т. 1–3;

За­озер­ская Е. И. У ис­то­ков круп­но­го про­из­вод­ст­ва в рус­ской про­мыш­лен­но­сти XV–XVII вв. М., 1970.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)