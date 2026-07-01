ГОСТЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ

ГОСТЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ - советский государственный деятель.

Окончил Московский технологический институт лёгкой промышленности (1951 год). В 1953-1957 годах в аппарате союзных и российских ми­ни­стерств . Заместитель начальника отдела Государственного научно-экономического совета СМ СССР (1960-1963 годы). С 1963 года в аппарате ЦК КПСС : в разные годы заведовал отделом плановых финансовых органов и экономическим отделом (курировал деятельность Госплана, Госснаба, Министерства фи­нан­сов и других экономических ведомств). Член ЦК КПСС (1981-1890 годы; с 1976 года кандидат). Министр финансов (декабрь 1985 - июль 1989 года). Критически оценивал управление финансами, действовавшее в период проведения антиалкогольной кампании, возраставшего дефицита государственного бюджета и перестройки экономики. Считал непродуманной реорганизацию банковской системы (смотри в статье Банки в России), для смягчения её последствий и координации межбанковских операций создал Банковский совет, возглавлял его. Выступал против рыночных реформ, был противником создания при крупных государственных предприятиях частных кооперативов, противодействовал «некомпетентным», по его оценке, реформаторам. Из-за разногласий с М. С. Горбачёвым ушёл в отставку. В 1989-2002 годы Гостев на преподавательской работе в созданном по его инициативе в 1988 году Всесоюзном межотраслевом институте повышения квалификации кадров финансовых и банковских работников (ныне Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации). Награждён орденом Ленина (1987 год).