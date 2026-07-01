ГОССЕК ФРАНСУА ЖОЗЕФ

ГОССЕК (Gossec) ФРАНСУА ЖОЗЕФ - французский композитор, скрипач, дирижёр и педагог.

Один из создателей французской симфонии. Член Института Франции (1795 год). Родом из валлонских кре­сть­ян , в 1742-1751 годы обучался в метризе собора Нотр-Дам в Антверпене, где служил певчим. С 1751 года играл в парижском оркестре А. Ж. Ла Пуплиньера (в 1755 году возглавил оркестр, сменив Я. Стамица). Первые симфонии Госсека написаны под влиянием мангеймской школы. С 1761 года сочинял оперы для театров принцев Конде и Конти в Шантийи. В 1769 году основал общество «Концерты любителей», где первым во Франции исполнил симфонии И. Гайдна. В 1773-1777 годы руководитель «Духовных концертов». С 1775 года сотрудничал с Парижской оперой (с 1782 года исполняющий обязанности директора), писал пасторали и балеты, в том числе вставной балет «Пленные скифы» для оперы К. В. Глюка «Ифигения в Тавриде» (1779 год). С 1784 года директор Королевской школы пения (в 1795 года преобразована в Национальную консерваторию). В период Французской революции XVIII века Госсек возглавил музыкальный корпус Национальной гвардии, создавал музыку в новом стиле для исполнения под открытым небом - десятки революционных песен (инструментовал «Марсельезу»), хоров, маршей, симфоний для духового оркестра и др. (в том числе Те Deum для большого хора, духовых и приглушённых барабанов, 1790 год). В 1795-1816 годы Госсек - профессор композиции в консерватории, написал ряд теоретических и методических работ. Автор более 20 театральных сочинений (в том числе комическая опе­ра «Рыбаки», 1766 год; балеты, дивертисменты), духовных сочинений (в том числе Реквием, 1760 год), более 50 симфоний, около 50 камерно-инструментальных ансамблей, танцев (популярен Гавот для флейты и струнного квартета). Награждён орденом Почётного легиона (1804 год).