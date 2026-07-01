ГОССАРТ ЯН

ГОССАРТ ЯН (Gossaert, Gossart; прозвище - Мабюзе, Mabuse) - нидерландский жи­во­пи­сец и рисовальщик.

Учился в Брюгге. Работал в Антверпене (начало 1500-х годов; член гильдии Святого Луки с 1503 года), Мидделбурге (1509-1517 и с 1524 годов) и Утрехте (1517-1524 годы). В 1509 году был в Риме (в составе посольства Маргариты Австрийской ко двору папы Юлия II); знакомство с искусством Древ­не­го Ри­ма и крупнейших мастеров итальянского Возрождения определило дальнейшее направление его творчества. Исполнял рисунки («Колизей», Гравюрный кабинет, Берлин; «Аполлон Кифаред», Национальный археологический музей, Неаполь, и др.), позднее послужившие основой для ряда его картин. Госсарт - родоначальник нидерландского романизма. В его религиозных композициях величавые фигуры представлены на фоне антикизированной архитектуры: «Поклонение волхвов» (около 1510-1512 годов, Национальная галерея, Лондон), «Святой Лука, рисующий Деву Марию» (около 1513-1514 годов, Художественно-исторический музей, Вена), «Лувенская Дева Мария» (около 1516 года, Прадо, Мадрид). Одновременно Госсарт обратился к ми­фо­ло­гической тематике, новой для нидерландской живописи. По заказу Филиппа Бургундского исполнил ряд декоративных работ для украшения герцогских замков (1515-1517 годы); из них сохранилась картина «Нептун и Амфитрита» (1516 год, Государственные музеи, Берлин) - сплав высокого античного идеала красоты с нидерландским жизнелюбием; чувственное полнокровие образов предвосхищает рубенсовскую традицию. В 1516 году оформил «в античном стиле» церемонию погребения Фердинанда II Арагонского в Брюсселе. В поздних произведениях Госсарта нарастает велеречивость мизансцен, усиливаются риторичность жестов и поз, декоративная нарядность.

Значительный интерес представляют портреты Госсарта. Изображённые им модели отличаются чувством собственного достоинства; показанные в трёхчетвертном повороте полуфигуры иногда выходят за пределы иллюзорно написанной рамы, что создаёт ощущение внутренней динамики: портреты Жана Каронделе (1517 год, Лувр, Париж), девочки (Жаклин Бургундская ?) (около 1522 года, Национальная галерея, Лондон), детей Кристиана II Датского (около 1526 года, Хэмптон-корт, Лондон). Сын художника - живописец Пьер Госсарт (около 1521 - после 1578 годов), работал в Мидделбурге.

Иллюстрации:

Я. Гос­сарт. «Неп­тун и Ам­фит­ри­та». 1516. Го­су­дар­ст­вен­ные му­зеи (Бер­лин). Архив БРЭ.

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