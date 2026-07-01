ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ - дни церковного календаря, посвященные воспоминаниям и прославлению событий из земной жизни Иисуса Христа , реликвиям, знамениям и чудесам, связанным с Ним.

В широком смысле господские праздники - это дни, в которые по тем или иным причинам особенно прославляется Господь.

Главным христианским праздником является Пасха , день Воскресения Иисуса Христа. Ее ежегодное празднование - это древняя христианская традиция, восходящая к апостольским временам. В первые века христианства в праздновании этого события большое значение имело воспоминание о Страстях Христовых, предшествующих Воскресению, со временем акцент переместился на радостное прославление события Воскресения, но древняя традиция сохраняется в том, что богослужение в день Великой пятницы отличается большой торжественностью.

К IV веку сложилась традиция 8-дневного празднования Воскресения Христова, заканчивавшегося торжественным богослужением в неделю Антипасхи, когда вспоминается событие уверения апостола Фомы в истинности Воскресения. В древнем иерусалимском богослужении служба Антипасхи повторяла пасхальную, в византийском обряде усилилась тема уверения Фомы и воскресенье Антипасхи стало самостоятельным праздником, заключающим прославление Воскресения Христова.

Празднование дней Вознесения Господня и Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа на апостолов) сложилось к IV века, в некоторых традициях эти 2 праздника отмечались в один день (на 50-й день после Пасхи) и воспринимались как единое целое. Это относится, например, к иерусалимской традиции конца IV века, описание которой сохранилось в записях Эгерии о своем паломничестве (Eger. Itiner. 43. 5). После IV века эти праздники стали праздноваться раздельно. С IV века известны слова святых отцов и свидетельства о праздновании воскрешения Лазаря (Лазарева суббота) и Входа Господня в Иерусалим (проповеди святителей Амфилохия († после 394 года), Иоанна Златоуста († 407 год) и др.; описание паломничества Эгерии в Иерусалим).

На Востоке воспоминания Рождества Христова и Крещения Господня первоначально соединялись в празднике Богоявления 6 января. Установление этого праздника относится к времени не позднее III века Эгерия отмечает исключительную торжественность богослужения в этот день. В Римской Церкви с IV века праздновали Рождество Христово 25 декабря, постепенно эта традиция распространилась по всему христианскому миру. Спустя некоторое время после разделения праздников Рождества Христова от Крещения цикл господских праздников был дополнен празднованиями дней Обрезания (1 января) и Сретения Господня (2 февраля), которые прямо зависели от даты Рождества: Обрезание совершается на 8-й, а Сретение Господне - на 40-й день после Рождества Христова. Георгий Амартол (IX век) писал о том, что Сретение Господне стало праздноваться в числе господских праздников при императоре Юстиниане, в 527-565 годы.

В IV веке в Иерусалиме в связи с обретением Креста Господня (325-326 годы) и строительством ряда храмов (освящены в 335 году) были установлены праздники Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме и Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В IV-VI веках эти праздники отмечались с наибольшей торжественностью в Иерусалимской Церкви, причем память Обновления праздновалась в течение 8 дней, а Воздвижение было второстепенным событием и вспоминалось на 2-й день празднования. С VI века, после распространения этих праздников на Востоке, праздник Обновления, связанный только с главным храмом Иерусалима, становится не столь значимым событием, а воспоминание о Воздвижении Креста приобретает вселенское значение для других Церквей. Праздник Обновления отсутствует в отдельных памятниках византийского богослужения (в некоторых списках Типикона Великой церкви IX-X веков в Студийско-Алексиевском Типиконе 1034 года). В Иерусалимском Типиконе Воздвижение стало одним из важнейших праздников года, а Обновление получило статус малого праздника.

Праздник Знамения Креста в Иерусалиме был установлен 7 мая в память о чудесном видении Креста в 351 году, что описано святым Кириллом Иерусалимским в царствование императора Констанция. Этот праздник указывается уже в армянском переводе древнего Иерусалимского Лекционария, отражающем практику Иерусалимской Церкви V века (Renoux. Lectionnaire arménien. P. 333).

1 сентября отмечается начало индикта, празднуется византийское новолетие - 1-й день церковного года, что является церковным отражением соответствующего светского праздника. Исчисление времени по индиктам было установлено при императоре Константине в 312 году. Возможно, на церковное прославление новолетия указывают заключительные слова Беседы святого Василия Великого на память мученника Маманта (2 сентября, беседа 23). Этот день был праздником в Константинопольской Церкви и отмечен только в памятниках, относящихся к византийскому обряду.

По крайней мере с V века известны слова святых отцов, посвященные празднику Преображения Господня. Последование этого праздника излагается в грузинском переводе иерусалимского Лекционария VII-VIII веков. (Tarchnischvili. Grand Lectionnaire. T. 2. [Pt. 1.] P. 27-28; [Pt. 2.] P. 25).

Преполовение Пятидесятницы также отмечается в грузинском переводе иерусалимского Лекционария (Tarchnischvili. T. 1. [Pt. 1.] P. 161; [Pt. 2.] P. 128).

Установление праздника Происхождения (Изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня 1 августа связано с местным Константинопольским обычаем 31 июля переносить крест из царского дворца в Великую церковь и с 1 по 14 августа носить его по городу. Как объясняется в некоторых позднейших источниках, таким образом, старались предупредить опасность возникновения эпидемий. В этот день традиционно освящали воду. До перехода на Иерусалимский устав 1 августа оставалось местным праздником Константинополя, с распространением Иерусалимского устава на Востоке этот день стал праздноваться повсеместно (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 294-296).

Перенесение Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь, отмечаемое 16 августа, имело место в 944 году (при императоре Константине Багрянородном), после чего и был установлен праздник. Он отмечается в памятниках Студийского и Иерусалимского уставов.

На Руси были установлены несколько новых господских праздников, например, торжество в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Этот праздник 1 августа впервые отмечался в XII веке. Исторические источники связывают его с 2 близкими по времени событиями: победами князя Андрея Боголюбского над булгарами в 1164 году и византийским императором Мануила над сарацинами в 1160 году. Несмотря на то что в некоторых позднейших источниках говорится об установлении праздника греками, в греческих памятниках его нет, а в русских он упоминается уже в Кондакаре конца XII - начала XIII века (РГБ. Троицк. 24). Полное гимнографическое последование помещается в богослужебных книгах с XV век, составленных по Иерусалимскому уставу (Сергий (Спасский). Т. 3. С. 296-297).

В 1625 году в Москву в качестве дара от персидского шаха Аббаса I был принесен хитон Спасителя. 10 июля он был торжественно положен в ковчег в московском Успенском соборе. Вскоре после этого была составлена и напечатана отдельной книгой служба этому празднику (Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVII вв.: Сводный кат. М., 1958. С. 33; Дебольский. Т. 1. С. 99-101).

Под 12 октября в русских богослужебных книгах указывается память перенесения с Мальты в Гатчину (в 1799 году, при императоре Павле) десницы святого Иоанна Предтечи, части Животворящего Креста Господня и Филермской иконы Божией Матери. В этот день вспоминается прежде всего святой Иоанн Предтеча, богослужебного последования этот праздник не имеет.

Выделение важнейших праздников

Святитель Епифаний Кипрский († 403) в Слове на Вознесение называет главными 4 господских праздника: Рождество Христово, Богоявление, Воскресение Иисуса Христа и Вознесение Иисуса Христа. Святитель Иоанн Златоуст († 407) упоминает 6 праздников: Рождество Христово, Богоявление, день Страстей Христовых, Воскресение Иисуса Христа, Вознесение Иисуса Христа, Сошествие Святого Духа на апостолов. Святой патриарх Прокл (434-446 годы) выделяет 5 праздников: Рождество Христово, Богоявление, Воскресение Иисуса Христа, Вознесение Иисуса Христа, Сошествие Святого Духа на апостолов.

В 744 году Эвбейский пресвятой Иоанн (впоследствии епископ) назвал 11 важнейших праздников, выделив среди них следующие господские праздники: Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Вознесение, Воскресение, Преображение Господне, Сошествие Святого Духа на апостолов. В XI веке в византийской церковной письменности отмечено 12 важнейших праздников. В описании церковных древностей Константинополя при императоре Алексее Комнине упоминалось о 12 праздниках, не называя их. В XII веке Феодор Продром писал о таких праздниках, как Рождество Христово, Обрезание, Сретение Господне, Богоявление, Преображение Господне, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Воздвижение Креста (древо Креста), Воскресение, Вознесение, Сошествие Святого Духа на апостолов. В XIV веке Никифор Каллист называл те же праздники, кроме Обрезания (Сергий (Спасский). Т. 1. С. 399-401).

В ранних перечислениях праздников упоминание дня Страстей Христовых указывало на Великую пятницу, в более поздних, видимо, подразумевали распространившийся праздник Воздвижения Креста (при перечислении по порядку событий в жизни Спасителя это наименование ставилось на место Великой пятницы).

В современном богослужении православной Церкви

Воскресение Христово стоит над всеми проч. праздниками, являясь главным торжеством годового круга. К числу двунадесятых праздников относятся 8 госоподских праздников: Воздвижение Креста, Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Иисуса Христа, Пятидесятница, Преображение Господне.

Согласно современному Типикону, принятому в РПЦ, в дни двунадесятых господских празников поются только песнопения праздника и устав службы в целом такой же, как и в другие дни, когда совершается всенощное бдение. На вечерне не поется 1-я «Слава» 1-й кафизмы «Блажен муж» в отличие от обычного устава всенощного бдения, но сразу - «Господи, воззвах»; только накануне воскресенья поется вся 1-я кафизма «Блажен муж», накануне понедельника - ее 1-я «Слава». На «Господи, воззвах» поются стихиры на 8, а в дни подвижных господских празников (Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и Пятидесятница) - на 10 стихир. Перед 9-й песнью канона отменяется песнь Пресвятой Богородицы с припевом «Честнейшую Херувим», перед каждым ирмосом и тропарем 9-й песни поются особые праздничные припевы (этих припевов нет в последовании праздников Входа Господня в Иерусалим и Пятидесятницы, что характерно и для некоторых других праздников, например, для Обрезания Господня с памятью святителя Василия Великого 1 января). Чтения на вечерне, утрене и литургии обычно свои для каждого праздника, т. к. многие господские праздники установлены в честь событий, описанных в Евангелии, упоминаемых в Апостоле и имеющих прообразы в ВЗ. На литургии поются праздничные антифоны, «Достойно есть» заменяется задостойником - ирмосом 9-й песни праздничного канона с праздничным припевом.

Богослужение в дни перед Рождеством Христовым и Богоявлением частично уподобляется богослужению перед Пасхой: за несколько дней до праздника начинают петь трипеснцы на повечериях (по аналогии с трипеснцами на утренях и повечериях Страстной седмицы), накануне утром совершается последование Царских часов, составленное по образцу часов Великой пятницы. Вечерня в этот день совершается в соединении с литургией святителя Василия Великого: после входа с Евангелием читают 8 (на Рождество) или 13 (на Богоявление) паремий, затем - малая ектения, Трисвятое, Апостол и Евангелие и прочее последование литургии. Всенощное бдение состоит из великого повечерия, окончания вечерни и утрени с 1-м часом: после славословия на повечерии совершается выход в притвор на литию с пением стихир праздника, затем поются стихиры на стиховне и совершается та часть последования вечерни, к-рая не была совершена ранее и к-рая вместе с литургией переходит в утреню, как обычно бывает при совершении всенощного бдения. При совпадении навечерия этих праздников с субботой или воскресеньем Царские часы совершаются в пятницу, литургии в пятницу не бывает, в день навечерия службы проходят в обычном порядке: литургия святителя Иоанна Златоуста, вечерня - уже после литургии; всенощное бдение совершается так же, как и в др. дни, но литургия в день праздника - святителя Василия Великого.

Господские праздники имеют предпразднства (обычно 1 день, Рождество и Богоявление - 5 дней и 4 дня соответственно). Вход Господень в Иерусалим не имеет предпразднства, тем не менее песнопения Лазаревой субботы, предваряющей праздник, готовят к нему, поэтому можно сказать, что Лазарева суббота является как бы предпразднством, хотя формальных особенностей предпразднства эта суббота не имеет. Господские праздники могут иметь попразднства в течение 1-8 дней, не считая дня самого праздника, это зависит от значения праздника и от близости др. праздников. Количество дней в попразднстве Сретения Господня зависит от близости Великого поста (смотри Типикон. [Т. 1.] С. 483-484); при совпадении Сретения с сыропустной неделей попразднства не бывает. Праздник Входа Господня в Иерусалим имеет лишь некоторые черты попразднства в богослужении вечерни накануне понедельника (это можно сравнить с отданием праздника Обновления храма - смотри: Типикон. [Т. 2.] С. 1098). В течение неск. дней попразднства на литургии поочередно выпеваются песни утреннего канона (или канонов) праздника на блаженнах. Вечером в день праздника (т. е. накануне 1-го дня попразднства) совершается великая вечерня с входом и пением великого прокимна; если праздник приходится на субботу, на вечерне поется обычный прокимен, а великий прокимен произносится на вечерне накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, у которого нет прокимна на вечерне.

Последний день попразднства имеет особый устав богослужения и называется отданием праздника. В этот день совершается только последование праздника, без входа и паремий на вечерне и без полиелея на утрене, но с пением великого славословия. На литургии на блаженнах исполняется последняя, 9-я песнь канона (или канонов) праздника; прокимен, аллилуиарий и причастен - по уставу праздника, но чтения - только дня в отличие от отдания Богородичных двунадесятых праздников, когда звучат чтения дня и праздника.

Устав богослужения в день Сретения Господня имеет ряд отличий от уставов других господских праздников. На вечерне поется 1-я «Слава» 1-й кафизмы «Блажен муж», при совпадении праздника с воскресным днем последования Минеи и Октоиха соединяются. На литургии поются изобразительны. На вечерне в день праздника поется не великий прокимен, а прокимен дня. Эти моменты характерны скорее для устава Богородичных двунадесятых, а не господских праздников. Но на литургии есть праздничное входное, а на отдание праздника назначены только чтения дня. Из-за некоторых особенностей своего устава в рукописных и печатных Иерусалимских Типиконах Сретение Господне может упоминаться в числе Богородичных праздников (в заголовках общих Марковых глав о соединении Богородичных праздников с воскресной службой смотри: Рубан Ю. И. Сретение Господне. СПб., 1994 год. С. 55). Тем не менее по своему содержанию этот праздник относится к числу господских праздников, а его устав сопоставим с уставом другиех господских праздников, не относящихся к разряду двунадесятых.

Последования двунадесятых праздников обычно не соединяются с последованиями святых. Но в ряде случаев это возможно. Так, устав разрешает соединять последование великого или храмового святого с последованием праздника Вознесения или Пятидесятницы (только если память великого святого имеет всенощное бдение). Из истории Иерусалимского устава известно, что дозволялось служить святителю Иоанну Златоусту в день Воздвижения Креста 14 сентября, если храм или обитель имели посвящение во имя этого святого.

Другие праздники, не являющиеся двунадесятыми, празднуются с меньшей торжественностью.

Праздник Антипасхи, хотя и не относится к Господским двунадесятым, включает многие моменты из их устава богослужения. Воскресное последование Октоиха в день Антипасхи отменяется, поются только песнопения праздника по Триоди. Предпразднства этот праздник не имеет.

Обрезание Господне (1 января) соединяется с памятью святителя Василия Великого, причем именно в честь святителя совершается торжественная служба (по современному Типикону со всенощным бдением, по старопечатным Типиконам XVII века с полиелеем). В службе этого дня поется гораздо меньше песнопений, посвященных празднику Обрезания Господня, нежели свт. Василию Великому.

В такие праздники, как Начало индикта, Обновление храма, Преполовение, Происхождение древ Креста, Перенесение Нерукотворного образа Спасителя, совершается служба со славословием, при этом в дни Начала индикта, Преполовения, Обновления служится великая вечерня со входом и паремиями. Последования праздников Начала индикта, Обновления, Происхождения древ Креста соединяются с последованиями святых. Праздник Происхождения древ Креста имеет однодневное предпразднство 31 июля, его последование соединяется с последованиями рядового святого и Октоиха. В день этого праздника тоже поются песнопения Октоиха (стихиры на стиховне, седальны по кафизмах, канон). При совпадении этих праздников с воскресным днем последования Минеи соединяются с воскресным последованием Октоиха.

Праздник Знамения Креста на небе в Иерусалиме, отмечаемый 7 мая, в современном Типиконе имеет шестеричный знак, т. е. относится к самым малым праздникам, без пения великого славословия в конце утрени.

К господским праздникам можно причислить некоторые категории дней церковного календаря, последование которых посвящено Господу и обращено непосредственно к Нему. Это воспоминания о постигших бедствиях и днях победы над врагом. В византийском церковном календаре было много таких дней, в современном календаре православной Церкви из них остался только один - память труса (землетрясения) в Константинополе 26 октября, которое произошло в 740 году. Празднования викториальных дней, отмечаемых торжественным богослужением, появились в России в начале XVIII века; полное церковное последование имели только 2 дня - день победы в Полтавском сражении 27 июня (1709 год) и день заключения Ништадтского мира 30 августа (1721 год) (гимнографические последования этих дней можно найти в дореволюционных и современных печатных Минеях). В эти дни совершалось всенощное бдение.

В Постной и Цветной Триодях содержится богатый гимнографический материал, посвященный Господу и обращенный в основном к Нему. В дни пения Постной Триоди богослужение имеет будничный характер с покаянным содержанием. Но некоторые дни выделяются как праздничные, хотя и скорбные (к таким же скорбным праздникам можно причислить, например, Воздвижение Креста 14 сентября, Усекновение главы Иоанна Предтечи 29 августа - это дни, в которые по уставу полагается однодневный пост, несмотря на праздничную службу). К праздничным последованиям Постной Триоди следует относить Крестопоклонную неделю. В это воскресенье соединяются воскресное последование Октоиха и последование в честь Креста из Постной Триоди. Многие песнопения этого дня взяты из последования Воздвижения Креста, в некоторые моменты устав богослужения этого праздника совпадает с уставом праздника Воздвижения Креста: перед всенощным бдением Крест полагают на святой престол, в конце утрени его выносят на середину храма и совершается поклонение Кресту и целование Креста при пении особых стихир. Страстная седмица посвящена пути на Страсти, самим Страстям и Распятию, Погребению Спасителя. В православном богослужении последние дни Страстной седмицы - Великие четверг, пятница и суббота - выделяются особенной торжественностью в преддверии празднования Воскресения Христова.

Песнопения Цветной Триоди по своему содержанию относятся к праздничным, а некоторые воскресные дни периода Пятидесятницы, в к-рые вспоминаются те или иные события из жизни Спасителя (исцеление расслабленного в 4-ю Неделю после Пасхи, беседа с самаряныней в 5-ю Неделю, исцеление слепого в 6-ю Неделю), могут быть отнесены к Господским праздникам. В эти воскресенья последование Триоди, посвященное тому или иному событию, соединяется с воскресным последованием Октоиха и с последованием Пасхи. В седмичные дни, следующие за воскресеньем, продолжается прославление этих же событий, что придает этим дням сходство с попразднством господских праздников.

Служба Господских праздников по Общей Минее

1-я гл. предназначена для совершения службы Господских праздников, если по той или иной причине в храме нет требуемых богослужебных книг (Триоди или Минеи). Последование начинается с великой вечерни и не имеет стихир на литии (как и в др. главах Общей Минеи), хотя и рассчитано на возможное совершение всенощного бдения. На вечерне паремии: Исх 24. 12-18; Втор 4. 1, 6-7, 9-15; 5. 1-7, 9-10, 23-26, 28; 6. 1-5, 13, 18 (1-я паремия - из последования Преображения Господня 6 августа, 2-я и 3-я - Перенесения Нерукотворного образа Спасителя 16 августа). На утрене прокимен из Пс 88 (стих из Пс 97 совпадает с прокимном 16 августа), чтение из Евангелия не назначено. На литургии указаны блаженны из канона утрени, песни 3 и 6, что может быть применимо лишь к недвунадесятым Господским праздникам; в двунадесятые Господские праздники на литургии поют особые праздничные антифоны. Служба на литургии (прокимен, чтения из Евангелия и проч.) не приводится, предполагается, что она может быть заимствована из Типикона или др. книг.

Некоторые песнопения, входящие в эту службу, составлены таким образом, чтобы можно было подставить название любого двунадесятого Господского праздника. Темой многих песнопений является Боговоплощение. Ряд песнопений этого последования заимствован из служб Господских праздников: например, славник на «Господи, воззвах», тропарь, седальны по 1-й и 2-й кафизмах, кондак и икос взяты из последования праздника Перенесения Нерукотворного образа 16 августа; 1-я стихира на стиховне - из утренней стиховны 10 января (попразднство Богоявления); стихира на «Слава, и ныне» на стиховне - из последования Богоявления 6 января.

3-я глава Общей Минеи - это общее последование на праздники в честь Креста Господня. На утрене канон 4-го гласа, ирмос. начало, в конце каждой песни приведены на катавасию 1-е слова ирмосов праздника Воздвижения Креста. На утрене указан прокимен из Пс 97. На литургии назначено пение 3-й и 6-й песней утреннего канона на блаженнах. Служба на литургии не расписана. Мн. песнопения этого последования заимствованы из последований Воздвижения Креста 14 сентября и Происхождения древ Креста 1 августа.

В системе Октоиха особенное прославление событий из жизни Спасителя присутствует в последованиях воскресенья (Воскресение Христово), среды и пятницы (Распятие Спасителя). В апостольское время была установлена традиция отмечать торжественным богослужением воскресные дни - уже в I веке воскресенья были днями совершения Евхаристии; к началу II века воскресные евхаристические собрания были уже сложившейся традицией (смотри статью Воскресенье). В современном православном богослужении воскресное последование Октоиха обычно соединяется с последованием Минеи или Триоди. Устав соединения последований зависит от степени праздничности памяти Минеи (смотри статью Знаки праздников месяцеслова) или Триоди и излагается в 3-5-й и 48-50-й главах Типикона.

Почитание среды и пятницы также восходит к апостольскому времени. Уже в I веке эти дни отмечались постом. Содержание песнопений этих дней, как и других будничных последований Октоиха (с понедельника по пятницу), имеет более покаянный характер. Последования Октоиха воскресенья, среды и пятницы также содержат прославление Божией Матери - в эти дни приводятся стихиры и каноны в Ее честь. В среду и пятницу во всех песнопениях во имя Пресвятой Богородицы вспоминаются Страдания Спасителя и скорбь Его Матери, эти песнопения носят название крестобогородичнов.

В католической Церкви набор Госпосдких праздников, на раннем этапе почти не отличавшийся от византийской традиции, был значительно расширен в средние века и Новое время за счет введения ряда праздников догматического содержания (Тела Христова, Христа Царя Вселенной, Сердца Иисусова, Имени и Крови Иисусовых). В дореформенной традиции все господские праздники относились к первым 3 из 6 разрядов праздников (например, Пасха - к duplicia I classis primaria (с октавой); Сердце Иисусово - к duplicia I classis secundaria (без октавы); Обрезание Господне - к duplicia II classis; Преображение - к duplicia majora и т. д.). После реформ II Ватиканского Собора Господские праздники стали относиться или к разряду «торжеств» (sollemnitates) (например, Пасха, Тело Христово), или к «праздникам» (festa) (напр., Преображение, Воздвижение Креста). Службы Господских праздников могут включать 1 или 2 вечерни (vespera), несколько особых чтений из Священного Писания, собственные гимны и т. д. Некоторым Господским праздникам предшествуют вигилии (напр., Рождеству Христову). Празднование отдельных Господских праздников привязано к воскресным дням.

В нехалкидонских Церквах набор Господских праздников в основном соответствует византийской традиции (но, например, у несториан нет Обрезания Господня и Благовещения (25 марта)), в Новое время были внесены нек-рые изменения под влиянием католического богослужения. Так, у халдеев-униатов есть праздники Тела Христова и Сердца Иисусова. В восточно-сир. традиции наиболее важные Господские праздники открывают или завершают один из девяти 50-дневных циклов (смотри статью Год церковный), крайне мало праздников в честь реликвий (исключение - праздник Обретения Креста). У яковитов набор Господских праздников почти не отличается от византийской традиции, особому воспоминанию чудес, совершенных Иисусом Христом, посвящены недели Великого поста. В Армянской Церкви среди Господких праздников выделяются 5 «праздников шатров» (Богоявление, Пасха, Преображение Господне, Успение Пресв. Богородицы, Воздвижение Креста). Большая часть Господских праздников принадлежит к числу подвижных (смотри статью Армянский обряд). В коптских и эфиопских традициях Госоподские праздники делятся на великие (Рождество Христово, Благовещение (Воплощение) и т. д.; всего 7 (у коптов) или 9 (у эфиопов)) и малые (Обрезание Господне, Воздвижение Креста). Наиболее популярные совершаются неоднократно в течение года (некоторые ежемесячно). Иллюстрации:

Воскресение - Сошествие во ад. Икона. 90-е гг. XVII в. (РЯАХМЗ);

Крещение Господне. Икона. 1405 г. (ГММК);

Преображение. Икона. Византия. XII в. (ГЭ);

Сошествие Св. Духа на апостолов. Икона. Византия. XII в. (ГЭ);

Вход Господень в Иерусалим. Икона. Мастер С.Ф. Вердников. 1840 г. (СОКМ);

Воздвижение Креста Господня. Икона. 40-е гг. XIX в. (СОКМ);

Рождество Христово. Икона. Сер. XV в. (ГТГ).

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