Господарь

Господа`рь — титул правителя. Слово «Г.», как и его вариации «господин», «государь», этимологически является калькой с лат. hospitium — «дом», «приют». В ранних славянских памятниках обозначал владельца значимого имущества или людей, в том числе землевладельца (аналогично лат. dominus). С XIV в. словом «Г.» мог называться сюзерен, наделенный верховной властью, владетельный князь , но также и город (ср. Государь Великий Новгород). Наибольшее распространение получил в XIV—XIX вв. как титул правителей дунайских княжеств Молдавии и Валахии (до объединения их в единое княжество Румыния), Зеты и Черногории (династии Балшичей, Черноевичей, Петровичей) и Великого княжества Литовского (династия Гедиминовичей). На русской почве в XV в. было вытеснено терминами «господин» и «государь».