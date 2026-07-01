ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ - одно из именований Бога в Священном Писании.

(Смотри статью Господь Саваоф), встречающееся в ВЗ: «Господи Вседержителю, Боже Израиля!» (Вар 3. 1), «Царь всесильный, высочайший, Бог Вседержитель» (3 Мак 6. 2), «…во власти Господа Вседержителя врата смерти» (Пс 67. 21) - и в НЗ: «И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор 6. 18). В Откровении Иоанна Богослова тексты: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (1. 8), «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (4. 8) - указывают на Христа Второго пришествия.

Употребление именования «Вседержитель» в отношении Иисуса Христа известно по памятникам византийского, балканского, древнерусского искусства. Наиболее распространенный вариант иконографии - это поясное изображение Спасителя, благословляющего правой рукой и держащего Евангелие в левой. Встречаются и другие изображения Христа, сопровождающиеся именованием «Вседержитель»: ростовые (например, фреска в церкви святых Бессребреников в Кастории, XII века), на престоле (икона, после 1356 года, Архиепископский дворец, Никосия (Кипр); икона, 1603 год, СНХГ). Отличия могут касаться изображения Евангелия (открытое или закрытое), иногда вместо Евангелия Христос держит свиток (икона, 1262-1263 годы, Национальный музей, Охрид, Македония; икона, XIII век, монастырь Ватопед на Афоне), возможны различия в написании благословляющей десницы (у груди или отведена в сторону, жест обращен вовне или к себе) и перстосложения.

Формирование поясного типа образа Господа Вседержителя приходится на VI век. (например, икона из монастыря великомученицы Екатерины на Синае), тогда же появляются образы на монетах (например, монета Юстина II, 565-578 годы, надпись: Rex regnatium). В монументальной живописи этот образ получил особое значение в послеиконоборческий период. Его стали помещать в куполе, важнейшем месте в системе храмовой росписи. О значении образа известно из Слова святителя Фотия, патриарха Константинопольского (858-867; 877-886 годы), сказанного им на освящении константинопольской церкви монастыря Богородицы Одигон или дворцовой церви Богородицы Фара: «Он [Христос] как бы обозревает землю и обдумывает ее украшение и устройство» (῾Ομιλία 10. 6 // Θωτίου ῾Ομιλίαι / ῎Εκδ. Β. Λαούρδας. Θεσσαλονίκη, 1959. Σ. 102). Господь Вседержитель, Царь Небесный, окруженный свитой архангелов в лоратных одеждах, представлен в куполе собора Святых Софии в Киеве (1037-1045 годы); в куполе церкви Успения Пресвятой Богородицы монастыря Дафни (около 1100 года) - без ангельского окружения. В куполе Палатинской капеллы в Палермо (1143-1146 годы) медальон с Господом Вседержиетелм окружают чины небесных сил, а по кайме медальона идет греческий текст: «Небо - престол Мой, земля - подножие ног Моих,- так говорит Господь Вседержитель». В сицилийских базиликах, не имеющих купола, образ Господа Вседержителя помещается в конхе апсиды. Так, в мозаиках кафедральных соборов в Монреале (1180-1190 годы) и в Чефалу (1148 год) Христос представлен с открытым Евангелием, на страницах которого на латыни и греческом языке написан текст: «Аз есмь свет всему миру…», наиболее часто встречающийся в изображениях Господа Вседержителя, а по сторонам лика идет надпись: IС XС О παντοκρατωρ. Образ Господа Вседержителя может сочетаться с другими образами Христа. Так, в росписи свода церкви святого Стефана в Кастории (XII века) рядом с медальоном с образом Господа Вседержителя представлены медальоны с Христом Еммануилом и Христом Ветхим денми.

Особое распространение образ Господа Вседержителя получает в монументальной живописи и на иконах в палеологовскую эпоху. Помимо надписи: παντοκρατωρ (иконы: 1363, ГЭ; XIV век, монастырь Пантократор на Афоне; конец XV века, 1607 года, начала XVII века, XVIII век - все в СНХГ), на иконах Господа Вседержителя встречаются эпитеты Ελεημων (Милующий), ψυχοσωστΗС (Душеспаситель; 1-я половина XIV века, Национальный музей, Охрид). Целая галерея образов Господа Вседержителя представлена в мозаиках монастыря Хора (Кахрие-джами) в К-поле (1316-1321 годы), в том числе с эпитетом Η χωρα των ζωντων (Селение живых).

«Ерминия» Дионисия Фурноаграфиота, начала XVIII века (Ч. 4. § 1), предписывает изображать Господа Вседержителя в куполе с надписью из текстов или Второзакония (Втор 32. 39), или Книги пророка Исаии (Ис 45. 12), а также называет именование «Вседержитель» первым в числе других «нарицательных имен, кои пишутся на иконах Иисуса Христа» (Ч. 4. Окончание. № 7).

Как и в византийских памятниках, изображения в куполе Господа Вседержителя в русском искусстве часто сопровождаются надписями на обрамлении медальонов: например, в церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде (1378 год), расписанной Феофаном Греком, текст псалма: «Господи, из небеси на землю призри услышати сыны умерщвленных и разрешить окованных» (Пс 101. 20-21), в церкви Успения на Волотовом поле (80-е годы XIV века, разрушена): «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнивый небо и землю славы Твоею...» (Ис 6. 3).

Поясные иконы Господа Вседержителя обычно являются средником Деисусного чина (например, Высоцкий чин, 80-90-е годы XIV века., ГТГ; Звенигородский чин, около 1400 год, ГТГ). С XV века на русских иконах Господа Вседержителя на страницах раскрытого Евангелия встречается текст: «Придите ко Мне, вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы» (Мф 11. 28), впервые отмеченный на иконе «Спас на престоле» (XIV века, ГТГ).

С XVI века на русских иконах встречается надпись: «Вседержитель» (например, икона 1-й половины XVI века, ГТГ, музей П. Д. Корина).

Иллюстрации:

Господь Вседержитель. Аверс солида. 685-695 гг. (Кабинет медалей Национальной б-ки, Париж);

Господь Вседержитель. Икона. 1262 - 1263 гг. (Национальный музей, Охрид);

Господь Вседержитель. Мозаика ц. Марторана в Палермо. 1146 - 1151 гг.;

Спас в сила. Икона. Тверь. XV в. (ГТГ).

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