Госо (букв. ‒ «прошения силой»)

Госо` (букв. — «прошения силой») — с середины эпохи Хэйан (X в.) до эпохи Муромати включительно форма коллективных протестных действий монахов и служилых людей могущественных храмов, в основном Энрякудзи и Кофукудзи. Монахи вносили в Киото паланкин синтоистского божества или ветви священного дерева сакаки, что, как считалось, должно было навлечь на столицу гнев богов. Г. не были религиозными или антиправительственными бунтами, их участники обычно добивались от властей выгодного решения споров из-за земель или назначений на различные должности в храмах. Вопрос об участии в Г. монахов-воинов (сохэй) остается дискуссионным. Термином Г. также именовались в эпоху Камакура коллективные требования земледельцев о снижении платежей, обращенные к владельцу вотчины (сёэн); в эпоху Токугава несанкционированное выдвижение крестьянами коллективных требований в княжествах или во владениях бакуфу . Лит.: Adolphson M. S. The Gates of Power: Monks, Courtiers, and Warriors in Premodern Japan. Honolulu (Hi.), 2000. Bix H. P. Peasant Protest in Japan, 1590—1884. London, 1986.