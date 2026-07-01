ГОСЛАР

ГОСЛАР (Goslar), го­род в Германии, земля Нижняя Саксония. Население 43,4 тысяч человек (на 2006 год). Расположен к югу от Брауншвайга.

Гослар Основан в X веке как поселение рудокопов, добывавших серебро и медь. Первые упоминания о Госларе как о пфальце относятся к 1005-1015 годам. В середине XI века госларский пфальц становится одной из основных резиденций германских императоров. В XI - начале XIII века в Госларе заседало 23 рейхстага. В 1219 годуГослару были дарованы городские привилегии. С 1290 года Гослар - вольный имперский город. С начала XIV века член Ганзы. В 1528году в Госларе проведена Реформация. В 1552 году отошёл к Брауншвайгу. После оккупации в 1632 году в ходе Тридцатилетней войны 1618-1648 годов шведскими войсками пришёл в экономический упадок. В 1728 и 1780 годах сильно пострадал от пожаров. В 1802-1803 годы присоединён к Пруссии, в 1807 году - к Вестфальскому королевству, в 1815 году - к Ганноверу, в 1866 году - вновь к Пруссии. С 1945 года в британской зоне оккупации, с 1946 года в составе земли Нижняя Саксония.

В центре города с прямоугольной планировкой, внутри частично сохранившихся городских стен с башнями и воротами («Широкие ворота», XVI век) расположены: ансамбль императорского пфальца (XI-XIII века; реконструирован в 1868-1879 годы; парадный зал - 1082 год; капелла Святого Ульриха - начало XII века; ныне музей), собор (XI век), рыночная площадь с Ратушей (конец XV - начало XVI века; ныне музей) и церковью Святых Космы и Дамиана (1151 год). Также сохранились: романские церкви - Нойверккирхе (2-я половина XII века - 1220-е годы), Франкенбергкирхе (XII век, перестроена около 1500 года), Святого Якова (1073 год, перестроена около 1500 год); многочисленные фахверковые дома XV-XIX века (в том числе «Дом монахов», 1528 год, с 1978 года Музей современного искусства). Другие музеи: городской, поздней средневековой истории (в башне Цвингер, 1517-1524 годы). Фонтан Марктбруннен с имперским орлом (XII-XIV века).

Близ Гослара - рудники в Раммельсберге, работа в которых велась с 968 по 1988 годы (ныне музей). Историческая часть Гослара вместе с рудниками в Раммельсберге включена в список Всемирного наследия.

Иллюстрации:

Гос­лар. Им­пе­ра­тор­ский пфальц. XI–XIII века. Архив БРЭ.

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