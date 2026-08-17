ГОСИЗДАТ

ГОСИЗДАТ (Государственное издательство РСФСР), первое крупное советское издательство.

Образовано в Москве при Наркомпросе РСФСР в соответствии с Положением ВЦИК от 20.5.1919 путём слияния крупнейших ведомственных и кооперативных издательств. Госиздат возглавляла редакционная коллегия, председатель и члены которой назначались СНК по представлению Наркомпроса и утверждались ВЦИК . Помимо собственно издательских функций, Госиздат регулировал и контролировал «деятельность всех учёных и ли­те­ра­тур­ных обществ, а равно всех прочих издательств», осуществлял цензурные функции (в 1922 году переданы Главлиту, издания Госиздата не подпадали под его цензурную юрисдикцию). Госиздат составлял план производства необходимых для издательского дела сортов бумаги, перераспределял бумажные запасы между издательствами, регулировал тематику издательств. Издавал главным образом политическую литературу (листовки, брошюры, сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина), а также учебники, в том числе на разных языках народов СССР.

С переходом к НЭПу работа Госиздата декретом СНК от 2.7.1923 была реорганизована на основе коммерческого расчёта. Госиздат превратился в издательский трест универсального типа, в нём сосредоточился выпуск всех основных видов литературы. В 1925 году в состав Госиздата вошла большая часть образованных ранее советских издательств («Красная новь», Ленгиз, ГВИЗ, «Прибой», «Военный вестник», «Долой неграмотность» и др.). Госиздат обладал монопольным правом на выпуск учебников, начал издавать научную литературу (сочинения Н. И. Лобачевского, Д. И. Менделеева), фундаментальные справочные издания (Финансовая, Большая и Малая советская энциклопедии), «Дешёвую библиотеку классиков», популярную литературу и литературу по самообразованию, а также книги, ориентированные на жителей деревни, детей и юношество. Выпускал свыше 60 журналов: «Звезда», «Книга и революция», «Красная новь», «На литературном посту», «Перевал», «Печать и революция» и др. Госиздат располагал лучшей в стране производственной базой (типографии: 1-я Образцовая, «Красный пролетарий», нотопечатная в Москве и Печатный двор в Ленинграде), обладал широкой торговой сетью по всей стране. С 1923 года осуществлял подготовку книжных работников. Госиздат составлял план выпуска литературы для всех издательств, контролировал книгораспределение. Имел отделения во многих крупных городах страны (Астрахани, Казани, Ленинграде, Смоленске и др.). Поддерживал деловые контакты с зарубежными научными учреждениями и книжными фирмами. В 1930 году Госиздат реорганизован в Объединение государственных книжно-журнальных издательств (ОГИЗ). Всего за время существования Госиздата было выпущено 29 555 наименований книг общим тиражом 610,3 миллионов экземпляров.

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