ГОСИИ

ГОСИИ (др.-греч. ὅσιοι) - жрецы в святилище Аполлона в Дельфах.

Среди служителей знаменитого оракула в Дельфах были госии (o{sioi – “чистые”, “освященные”). Коллегия из пяти госиев засвидетельствована в литературных источниках (трактатах Плутарха) и дельфийских надписях лишь для императорской эпохи. По-видимому, они являлись следующей по значению жреческой должностью после жрецов-профетов.

Должность госиев являлась пожизненной (Plut. Ouaest. Gr., 9, 292 d). То, что они, по сообщению Плутарха, считали себя потомками Девкалиона, свидетельствует об их принадлежности к знати. Из эпиграфических материалов императорской эпохи можно заключить, что все они происходили из тех дельфийских семей, которые поставляли магистратов и жрецов (ВСH. Т. XLIX. 1925. P. 86, N 3; другие эпиграфические упоминания госиев: BCH. Т. XX. 1896. P. 719; Т. XLIX. 1925. P. 83, N 10). Способ назначения госиев неизвестен. Возглавлял коллегию “старейшина госиев” (BCH. T. XX. 1896. P. 719, 1. 9). В источниках засвидетельствовано, что госии были связаны не только с культом Аполлона, но и с культом Диониса (Plut. De Is. et Os., 35, 365 a).

Госии вместе с профетами участвовали в совершении многих священных обрядов (Plut. Ouaest. Gr., 9, 292 d). Плутарх говорит, например, о совместных действиях жрецов и госиев во время жертвоприношения, которое совершалось перед началом прорицания (De def. or., 49, 437 a). Госии, очевидно, принимали участие и в процедуре прорицания. Плутарх, рассказывая о неистовстве пифии указывает, что ее крики заставили бежать не только вопрошавших оракул, но также профета и присутствовавших из госиев (De def. or., 51, 438 b). Госии могли руководить верующими при обращении к оракулу, в частности выступать проксенами для тех вопрошавших, которые их не имели. Обязанности госиев в императорскую эпоху были важны или, по крайней мере, почетны: многочисленные члены коллегии фигурируют, наряду со жрецами, в дельфийских манумиссиях (FD. T. III. Fasc. 3. Р. 300, 302).