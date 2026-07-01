ГОШКЕВИЧ ИОСИФ АНТОНОВИЧ

ГОШКЕВИЧ ИОСИФ (Осип) Антонович - российский японовед, ди­пло­мат , статский советник.

Из семьи сельского свя­щен­ни­ка . Детство провёл в Якимовой Слободе Речицкого уезда Минской губернии (ныне Гомельская область, Белоруссия). В 1835 году окончил Минскую духовную семинарию, затем Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1839-1848 годах служил в Пекине в составе Российской духовной миссии, где изучал китайский, маньчжурский, корейский и монгольский языки. С 1850 года чиновник по особым поручениям в Министерстве иностранных дел . В 1852 году прикомандирован в качестве переводчика и советника к начальнику дипломатической миссии в Японии вице-адмиралу Е. В. Путятину. Принимал участие в описании берегов Кореи и Русского Приморья (именем Гошкевича назван залив в Японском море). В декабре 1854 - январе 1855 годов участвовал в подготовке русско-японского Симодского трактата 1855. Возвратился в Россию в апреле 1856 года. За составление первого в России японско-русского словаря (издан в 1857) удостоен Демидовской премии и золотой медали Петербургской АН. В 1858-1865 годах возглавлял российское консульство на острове Хоккайдо (единственное официальное представительство России в Японии до 1865). Участвовал в подготовке российско-японского Эдоского трактата 1858 года. В 1865-1867 годах служил в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге, курировал обучение японских юношей из знатных семейств в учебных заведениях российской столицы. В 1867 году вышел в отставку. Книги, дарованные Гошкевичем Азиатскому музею, легли в основу фонда японской литературной библиотеки Востоковедения института РАН. В 1994 году в Белоруссии создан Фонд И. Гошкевича; бюсты-памятники Гошкевича установлены в г. Хакодате (Япония, 1989; скульптор О.К. Комов) и в г. Островец Гродненской области Белоруссии (скульптор В. А. Янушкевич).

Сочинения:

Япон­ско-рус­ский сло­варь, со­став­лен­ный при по­со­бии япон­ца Та­ци­ба­на Но Ко­осай. СПб., 1857;

Хон­кон. Из за­пи­сок рус­ско­го пу­те­ше­ст­вен­ни­ка // Тру­ды чле­нов Рос­сий­ской ду­хов­ной мис­сии в Пе­ки­не. СПб., 1857. Т. 3;

Из­вле­че­ние из пись­ма рус­ско­го кон­су­ла в Япо­нии // Мор­ской сбор­ник. 1859. № 10;

Из пись­ма рус­ско­го кон­су­ла в Япо­нии // Се­вер­ная пче­ла. 1861. № 58;

О кор­нях япон­ско­го язы­ка. Виль­но, 1899.