Гошизм (от фр. gauche ‒ «левый»)

Гоши`зм (от фр. gauche — «левый») — обобщенное название леворадикального движения, возникшего во Франции на рубеже 1960—1970-х. Его лидеры — Д. Кон-Бендит, А. Кривин, С. Жюли и др. Основные идеи Г. были заимствованы у большевизма, анархизма, троцкизма и маоизма. Некоторые исследователи считают идейными предшественниками Г. так называемых бабувистов — Г. Бабёфа и С. Марешаля, авторов «Манифеста равных» (1796). С момента образования в Г. присутствовали два основных течения — анархистское и троцкистское. Своей конечной целью Г. провозглашал насильственное свержение капитализма, ликвидацию общества потребления и установление эгалитарного общественного строя, основанного на принципах прямой демократии и самоуправления. В отличие от традиционных левых движений, в т. ч. коммунистического, представители Г. отрицали авангардную роль рабочего класса, отказывались сотрудничать с профсоюзами, не признавали парламентаризм и партийную систему, что обрекало их на конфронтацию не только с правоцентристскими, но и с левыми политическими силами — социалистами и коммунистами. Для практики Г. характерны экстремистские методы. Социальную базу Г. составило французское студенчество, ставшее главной движущей силой в Майских событиях 1968 во Франции, которые иногда называют «Студенческой революцией». Среди наиболее активных гошистских организаций того периода — Революционная коммунистическая молодежь, Федерация революционных студентов, Марксистско-ленинская коммунистическая партия Франции, Движение 22 марта, Союз коммунистической марксистско-ленинской молодежи, Федерация революционной молодежи и др. 12 июня 1968 все они были распущены как экстремистские. Из Франции Г. в 1970-е распространился по Зап. Европе — Красные бригады в Италии, Фракция Красной армии в ФРГ и др. Деятельность этих организаций была отмечена актами вооруженной борьбы и террора. Современные последователи Г. — «антиглобалисты», отвергающие капиталистическое общество. Лит.: Gombin R. Les Origines du gauchisme. Paris, 1971; Juillard J. Les Gauches françaises. 1762—2012: Histoire, politique et imaginaire. Paris, 2012; Pfister T. Le Gauchisme. Paris, 1972; Winock M. La Gauche en France. Paris, 2006.