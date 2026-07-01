Гощиньский (пол. Goszczyński), Северин

Гощи`ньский (пол. Goszczyński), Северин (04.11.1801, Ильинцы около Умани — 25.02.1876, Львов) — польский общественный деятель, писатель и поэт-романтик. Широкую известность Г. принесли патриотические стихи и поэтические повести. Выходец из небогатой шляхты. Отец работал управляющим в различных имениях, семья часто переезжала с места на место, поэтому Г. не получил хорошего, законченного образования. В 1820 приехал в Варшаву, вступил в тайный Союз свободных поляков. В 1821 намеревался до­браться до восставшей против турецкого гнета Греции, но задержался на Украине. На это время приходится расцвет его поэтического творчества, в 1828 издал свою самую знаменитую поэтическую повесть — «Каневский замок». В июне 1830 вновь в Варшаве, участник заговора П. Высоцкого, был в числе повстанцев, напавших в ночь с 29 на 30 ноября на Бельведерский дворец . В звании капитана участвовал в боевых действиях, после падения Варшавы перебрался в Австрию. В Галиции и Краковской республике занимался общественно-политической деятельностью, организовывал патриотические кружки: «Союз двадцати одного» (1832, Львов), Общество польского народа (1835, Краков), писал стихи и прозу. Опасаясь ареста, в 1838 эмигрировал во Францию, где продолжал до 1842 политическую и творческую деятельность. В 1842 вступил в мистическую секту Круг Божьего дела А. Товяньского в Париже, был ее секретарем. Потерял интерес к общественно-политической деятельности и творчеству. Работал библиотекарем в польской школе, жил в нищете. В 1872 по приглашению друзей переехал во Львов. Соч.: Zamek Kaniowski. Warszawa, 1958; Król zamczyska. Poznań, 1842 (в рус. пер. в кн. «Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей». Т. 2. М., 1956; Dzieła zbiorowe. T. 1—4. Lwów, 1911. Лит.: Rosnowska M. Goszczyński, opowieść biograficzna. Warszawa, 1977; Krukowska H. Noc romantyczna (Mickiewicz, Malczewski, Goszczyń­ski). Interpretacje. Białystok, 1985.