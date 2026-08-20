Гош (фр. Hoche), Луи Лазар

Гош (фр. Hoche), Луи Лазар (24.06.1768, Монтрёй — 09.09.1797, Вецлар) — французский военачальник. Сын бывшего солдата, ставшего конюхом, Г. окончил школу при церкви и подростком тоже работал на конюшне. В 1784 завербовался на военную службу. Участвовал в подавлении беспорядков в Париже 28 апреля 1789 («дело Ревельона»). 1 сентября 1789 перешел в Национальную гвардию, с которой участ­вовал в походе на Версаль 5—6 ок­- тября 1789. В 1792 поступил в пехотный полк , получив свой первый офицерский чин. Отличился при обороне Тионвиля (сентябрь 1792). В марте 1793 стал адъютантом генерала А. Лёвенёра, командующего Арденнской армией. В сражении при Неервиндене (18 марта 1793) был ранен. После ареста Лёвенёра революционными властями в июле 1793 Г. выступил в его защиту и 8 августа 1793 был тоже арестован, но по приказу Ф. Н. Венсана освобожден. В сентябре 1793 успешно руководил обороной Дюнкерка. 13 сентября 1793 получил звание бригадного генерала, 23 октября 1793 — дивизионного генерала. С 1 ноября 1793 командовал Мозельской армии. Пытаясь снять осаду с Ландау, потерпел неудачи при Биссингене (17 ноября) и Кайзерслаутерне (28 ноября), но 26 декабря во главе Мозельской и Рейнской армий одержал решающую победу над пруссаками при Гейсберге, освободив Эльзас. Отказавшись от немедленного наступления из-за крайней усталости своих войск, Г. навлек на себя немилость Комитета общественного спасения, усугубленную интригами генерала Ж. Ш. Пишегрю, и 21 марта 1794 был снова арестован. Выйдя на свободу после Термидорианского переворота, получил 21 августа 1794 пост командующего армией побережья Шербура, а 3 ноября 1794 — и командующего армией побережья Бреста. Ведя активные действия против вандейцев и шуанов, принудил Ф. А. Шаретта подписать 17 февраля 1795 мирный договор в Ла-Жоне. В июле 1795 разбил объединенные силы шуанов и высадившихся на п-ове Киберон эмигрантов. Замирив Вандею, Г. в декабре 1796 возглавил экспедицию в Ирландию, но из-за шторма высадка не состоялась. 24 яваря 1797 назначен командующим Самбро-Маасской армией. Форсировав Рейн, разбил австрийцев при Нойвиде (18 апреля 1797) и занял Франкфурт. В июле 1797 под предлогом подготовки новой экспедиции в Ирландию Г. разместил часть своих войск в окрестностях Парижа, чем навлек на себя обвинения со стороны правых депутатов Законодательного корпуса и Совета пятисот в подготовке военного переворота. Вынужденный вернуться к армии, Г. отправил в Париж своего начальника штаба с воинским контингентом, обеспечившим успех Фрюктидорианского переворота. Умер от туберкулеза. Лит.: Бовыкин Д. Ю. Повесть о том, как генерал Гош отправился в Ирландию, а оказался в Париже // Казус. 2010—2013. М., 2015; Jacotey M.-L. Le général Hoche: l‘ange botté dans la tourmente révolutionnaire. Langres, 1994; Garnier R. Lazare Hoche ou L’honneur des armes. Paris, 1986.