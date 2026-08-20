ГОСФИЛЬМОФОНД

ГОСФИЛЬМОФОНД - архивная служба России.

Госфильмофонд России по Приказу советского правительства стал возводиться под Москвой и был построен как Всесоюзное фильмохранилище еще в 1936-1937-х годах.

Ввиду начавшейся вскоре войны переданные на хранение советские фильмы и их негативы были эвакуированы, а затем реэвакуированы в Белые Столбы на вечное хранение.

4 октября 1948 года Указом Совета Министров Всесоюзное фильмохранилище было преобразовано в Госфильмофонд СССР.

В 1957 году Госфильмофонд стал членом Международной Федерации киноархивов (ФИАФ), а его директор Виктор Привато, возглавлявший учреждение свыше 30 лет, - вице-президентом ФИАФ. В результате активного международного сотрудничества с коллегами по ФИАФ и межархивного обмена коллекция Госфильмофонда пополнилась тысячами фильмов.

В 1991 году после распада Советского Союза Госфильмофонд СССР стал Госфильмофондом России, сохранив целостность своей коллекции и предотвратив ее разделение.

В 1993 году Указом Президента Российской Федерации Госфильмофонд России был введен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

В 1997 году Госфильмофонд был помещен в Книгу рекордов Гиннеса как один из трех крупнейших киноархивов мира по численности коллекции фильмов, которая в настоящее время включает свыше 60000 наименований картин.