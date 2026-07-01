Госанкэ (букв. ‒ «три высочайших дома»)

Госанкэ` (букв. — «три высочайших дома») — в 1619—1867 общее название трех военных домов Японии — Овари, Кии и Мито, ведущих начало от Токугава Иэясу, основателя правящего дома сёгунов. Их главами были 9-й, 10-й и 11-й сыновья Иэясу. Занимали высшее положение среди военных домов периода Токугава. Являясь боковыми ветвями правящего дома, были призваны выступать его советниками и обеспечивать линию наследования сёгунов в случае отсутствия прямого наследника. В частности, представителями Г. были 8-й сёгун Токугава Ёсимунэ в 1716—1745 (дом Кии) и последний 15-й сёгун Токугава Ёсинобу в 1866—1867 (дом Мито). После перехода линии наследования к Токугава Ёсимунэ были учреждены также госанкё — «три знатных дома» (Таясу, Хитоцубаси и Симидзу), ведущие начало от его двух сыновей и внука. К одному из госанкё, Хитоцубаси, принадлежал 11-й сёгун Токугава Иэнари (правил в 1787—1837). Лит.: Лещенко Н. Ф. Япония в период Токугава. М., 2010.