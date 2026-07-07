ГОРЮШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Николай Иванович Горюшкин родился 18 ноября (по новому стилю – 1 декабря) 1915 года в селе Шарапкино (ныне – город Свердловск Луганской области Украины) в семье шахтёра. По национальности русский. Помимо него, в семье были ещё пять сестёр и брат Дмитрий.

В 1930 году Горюшкин окончил семь классов школы, в 1933 году – Константиновское горнопромышленное училище, после чего работал коногоном, затем машинистом врубовой машины шахты № 14-17 имени Я. М. Свердлова.

В сентябре 1937 года Горюшкин был призван на службу в войска НКВД СССР Ровеньковским районным военным комиссариатом Ворошиловградской области Украинской ССР. Окончил полковую школу 55-го полка войск НКВД СССР, после чего стал командиром отделения. В 1941 году Горюшкин окончил Урюпинское военное пехотное училище и был направлен для дальнейшего прохождения службы на Западную Украину в качестве командира роты 43-й танковой дивизии.

С первого дня Великой Отечественной войны Горюшкин находился в действующей армии. Первый свой бой он принял под Перемышлем. 8 июля 1941 года Горюшкин получил осколочное и пулевой ранения в левую ногу. К лету 1942 года он командовал ротой управления 8-й танковой бригады, занимался снабжением бригадного штаба средствами связи и инженерным оборудованием, организовывал подвоз горючего и боеприпасов прямо на поле боя. За отличную организацию работы подчинённых начальник и комиссар штаба бригады представили Горюшкина к первой боевой награде – медали «За боевые заслуги».

В дальнейшем Горюшкин участвовал в боях под Харьковом и Орлом, Сталинградской битве. К лету 1943 года он командовал 2-й стрелковой ротой 3-го гвардейского мотострелкового батальона 13-й гвардейской мотострелковой бригады. Во время боёв за населённый пункт Протасово рота Горюшкина первой ворвалась в расположение противника. В ходе дальнейшего наступления он исполнял обязанности командира батальона. Умело руководя действиями вверенного ему подразделения, он организовал переправу через реку и штурм населённого пункта Золотарёво. Находясь в первых рядах, Горюшкин увлекал за собой бойцов на выполнение боевых задач. В тех боях противник потерял 3 станковых пулемёта и до 80 солдат и офицеров. 24 июля 1943 года при штурме населённого пункта Суботинский Горюшкин был ранен осколком вражеского снаряда в правую руку.

Особо Горюшкин отличился во время битвы за Днепр. Под массированным вражеским артиллерийским и миномётным огнём его рота первой в бригаде успешно форсировала на рыбацких лодках реку в районе села Григоровка Каневского района Черкасской области Украинской ССР и захватила плацдарм на её западном берегу. Рота Горюшкина сумела закрепиться на северо-западной окраине Григоровки и отразить несколько контратак превосходящих сил противника. В тех боях были захвачены 4 автомашины с боеприпасами и до 80 солдат и офицеров противника. Перейдя в наступление, рота выбила врага с трёх господствующих высот, уничтожив до 40 солдат и офицеров, после чего держала оборону в течение двух суток, пока не подошли основные силы. В общей сложности Горюшкин руководил отражением 18 немецких контратак, во время которых были уничтожены 27 станковых пулемётов, 5 миномётов, до 600 солдат и офицеров противника. Когда в тыл позициям роты зашла группа немецких автоматчиков численностью до 50 человек, он лично повёл в атаку своих бойцов, гранатами и автоматным огнём лично уничтожив 15 вражеских солдат. 9 ноября 1943 года командир 3-го мотострелкового батальона 22-й гвардейской мотострелковой бригады представил гвардии старшего лейтенанта Горюшкина к званию Героя Советского Союза.

Вскоре Горюшкин стал сначала заместителем командира 3-го мотострелкового батальона, а затем командиром 2-го мотострелкового батальона той же бригады. Командование батальоном он принял за несколько дней до начала наступления на Проскуровском направлении, но, несмотря на это, сумел в сложных условиях организовать ведение боевых действий. Только в бою за населённый пункт Решневка батальон Горюшкина уничтожил 1 танк, 1 бронетранспортёр, до 70 солдат и офицеров, ещё 83 человека взял в плен.

В дальнейшем батальон Горюшкина участвовал в освобождении Польши, особенно отличившись во время Висло-Одерской операции. 16 января 1945 года мотострелки на танках ворвались в город Ченстохова и в уличных боях уничтожили до 600 солдат и офицеров противника, в том числе 3 полковников и 1 генерала, подбили 3 танка, 7 автомашин, 4 бронетранспортёра и захватили 3 продовольственных склада. В ночь с 21 на 22 января 1945 года батальон прикрывал наступление передовых отрядов в городе Карлсруэ, отразив 3 немецкие контратаки, уничтожив при этом 300 солдат и офицеров, 2 танка, 4 бронетранспортёра и 10 автомашин, чем содействовал прорыву основных сил к Одеру. 23 января 1945 года в 10:00 это подразделение первым форсировало реку, захватило высоту 182,2 и держало оборону до переправы основных сил. 28 января 1945 года командир 23-й гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник А. А. Головачёв представил гвардии капитана Горюшкина к вторичному присвоению звания Героя Советского Союза.

На завершающем этапе войны батальон Горюшкина форсировал реки Нейсе и Шпрее, штурмовал Берлин. В тех боях он уничтожил более 100 солдат и офицеров противника, 8 орудий, 11 пулемётов, 2 самоходки, 2 танка, взял в плен около 1000 солдат и офицеров, а также захватил большие трофеи. После завершения боёв в Берлине во главе своего батальона он участвовал также в Пражской операции.

Вскоре после войны Горюшкин был назначен на должность заместителя командира мотострелковой бригады, учился в Военной академии. Участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года. Трагически погиб в результате несчастного случая 12 ноября 1945 года – по одним данным, упал в лестничный пролёт, по другим – разбился в автокатастрофе. Похоронен в городе Свердловске Луганской области Украины.