ГОРЮНОВ ПЁТР МАКСИМОВИЧ

ГОРЮНОВ ПЁТР МАКСИМОВИЧ - российский конструктор стрелкового ору­жия .

В 1916-1918 и 1923-1930 годах работал на Коломенском машиностроительном заводе. В 1918-1923 годы в РККА, участник Гражданской вой­ны 1917-1922 годы. С 1930 года работал слесарем, затем слесарем-наладчиком на Ковровском оружейном заводе (под руководством В. А. Дегтярёва). Первые конструкторские работы Горюнова связаны с усовершенствованием 7,62-мм станкового пулемёта ДС-39 конструкции Дегтярёва и участием в доработке 7,62-мм пистолета-пулемёта Г. С. Шпагина.

В 1940 году Горюнов совместно с мастерами завода В. Е. Воронковым и М. М. Горюновым разработал и изготовил 7,62-мм ручной пулемёт «ГВГ» (Горюнов - Воронков - Горюнов), который не был запущен в серийное производство. На его основе в 1942 году разработал облегчённый станковый пулемёт с воздушным охлаждением ствола (использовал колёсный станок конструкции Дегтярёва), который получил название СГ-43 (7,62-мм станковый пулемёт системы Горюнова) и 14.5.1943 году был принят на вооружение РККА (снят с вооружения в 1960 году). Государственная премия СССР 1-й степени (1946 год, посмертно) и др. Награждён орденом Ленина (1945 год, посмертно).