ГОРЯЙНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Из дворян Ярославской губернии. 16.6.1859 окончил Пажеский корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. 30.8.1861 произведен в поручики. 29.12.1861 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.5.1863 окончил академию и отчислен в полк. Участник подавления польского мятежа 1863–1864 гг. Был ранен.5.8.1865 назначен адъютантом генерал-квартирмейстера Главного штаба. 3.1.1866 назначен адъютантом военного министра. 27.3.1866 произведен в штабс-ротмистры. 16.4.1866 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 15.11.1869 прикомандирован к Главному штабу. 17.4.1870 произведен в ротмистры. 17.11.1870 назначен делопроизводителем Комиссии для составления положения о запасных, местных и резервных войсках и государственном ополчении. 13.4.1875 произведен в полковники. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1885 произведен в генерал-майоры с увольнением в запас Генерального штаба. 12.10.1885 зачислен на действительную службу с назначением состоять по Военному министерству. 2.1.1890 назначен пензенским губернатором. 9.6.1895 назначен членом Совета министра внутренних дел. 6.12.1895 произведен в генерал-лейтенанты. 16.6.1897 назначен почетный опекуном Опекунского совета Учреждений Императрицы Марии по Петербургскому присутствию с оставлением в должности. 16.6.1909 произведен в генералы от кавалерии. 19.8.1915 отчислен от должности члена Совета министра внутренних дел.

Жена: дочь отставного ротмистра гвардии Варвара Ивановна (урожденная Лодыженская). Дети: Алексей (р. 26.3.1872), Татьяна (р. 20.12.1876), Илья (р. 29.11.1878), Наталия (р. 26.7.1883), Александр (р. 29.6.1889).