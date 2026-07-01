Гортинские законы

Горти`нские зако`ны — крупнейшее собрание древнегреческих законов из г. Го`ртина (греч. Γόρτυν) на Крите. Сохранились в виде надписи, открытой в 1884. Ф. Хальбхером. 30 каменных плит, пронумерованных по-гречески, были вмонтированы в стену коридора Одеона — театра римского времени (I в. до н. э.), построенного на агоре на месте более раннего сооружения, возможно, булевтерия, в котором эти законы находились прежде. Надпись, разделенная на 12 колонок (δελτόι) высотой 1,5 м, пронумерованных римскими цифрами, растянулась в длину на 9 м (возможно, она сохранилась не целиком). Текст на дорийском диалекте греческого языка, датируется 480—460 до н. э., однако, судя по находкам незначительных фрагментов других надписей, Г. з. могут относиться и к более раннему времени. По содержанию Г. з. — свод норм частного права архаического периода, относящихся к судопроизводству, наследственному, семейному, обязательственному и отчасти уголовному праву. Крит славился своими древними законами: по преданию, Ликург заимствовал там свои законы для Спарты. Ист.: Guarducci M. Inscriptiones Creticae. Vol. IV. Roma, 1950. Лит.: Виллетс Р.-Ф. Критские законы и общественный строй // Кембриджская история древнего мира. Т. III. Ч. 3. М., 2007. С. 280—296; Казаманова Л. Н. Некоторые вопросы социально-экономического строя крит- ских полисов (VI—IV вв. до н. э.) // Вестник древней истории. 1957. № 3. С. 76–90; Willets R. F. The Law Code of Gortyn. Berlin, 1967.