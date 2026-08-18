ГОРТЕНЗИИ

ГОРТЕНЗИИ (Hortensii) - в Древ­нем Ри­ме плебейский род, известный с 3 века до нашей эры.

Среди представителей рода: Квинт Гортензий (Quintus Hortensius) (умер в 287 году до нашей эры), диктатор 287 года до нашей эры, вернул плебеев в Рим после их ухода на Яникул; провёл закон, по которому решения плебса по трибам (plébiscita) получали силу закона и не нуждались в последующем одобрении (auctoritas) сената, что конституировало новый вид народных собраний - трибутные комиции. Закон Гортензия завершил длительный период (конец VI - начало III века до нашей эры) борьбы патрициев и плебеев; Квинт Гортензий Гортал (Quintus Hortensius Hortalus) (114-1150 годы до нашей эры), римский оратор так называемого азианского стиля (отличавшегося цветистостью, изобилием риторики, напыщенностью), соперник Ци­це­ро­на . Участвовал как легионер, затем военный трибун в Союзнической войне (90-88 годы до нашей эры), был квестором, в 75 - эдилом, в 72 - претором, в 69 - консулом. В 70-е годы (до Цицерона) был несомненным лидером римской адвокатуры. В ряде процессов Гортензий Гортал и Цицерон выступали друг против друга (например, в 70 годы в деле Верреса, которого защищал Гортензий), но чаще вместе (например, в 63 году в деле Г. Рабирия, в 59 году - Луцилия Флакка, в 52 году - Милона). Выделялся богатством и любовью к роскоши; Квинт Гортензий Гортал, сын предыдущего, расточитель отцовского достояния, во время гражданской войны Юлия Цезаря с Гнеем Помпеем был сторонником первого, начальник флота. После гибели Юлия Цезаря поддерживал Марка Юния Брута. Погиб во время проскрипций 2-го триумвирата (43-36 годы до нашей эры); Гортензия, дочь К. Гортензия Гортала-оратора, сестра предыдущего. Прославилась дерзким красноречием, сумев отстоять свои имущественные интересы от претензий 2-го триумвирата.

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