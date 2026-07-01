ГОРСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ГОРСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - востоковед , член 12-й Пекинской духовной миссии (1840-1847 годы).

Родился в семье священника , брат протоиерея А. В. Горского. Обучался в Костромской ДС, в 1837-1839 годы - в СПбДА. В 1839 году, не окончив полного академического курса, по своему прошению был зачислен в 12-ю Пекинскую духовную миссию. Из уважения к предстоящему служению ему досрочно присвоили степень кандидата словесных наук. В Санкт-Петербурге Горский изучал китайский язык под руководством архимандрита Иакинфа (Бичурина), а также маньчжурский язык, позже в Китае выучил тибетский язык. В декабре 1839 года выехал из Санкт-Петербурга, 21 июня 1840 года в составе очередной группы миссионеров отправился в Пекин из Кяхты через Монголию. Служил вместе с крупными востоковедами В. П. Васильевым и монахом Палладием (Кафаровым). Во время пребывания в Пекине Горский изучал раннюю историю маньчжурской династии Цин, посвятил этой теме несколько сочинений, основанных на маньчжурских и китайских источниках. Изучал буддийские книги по китайским, монгольским и тибетским текстам. Занимался переводами, в частности перевел с тибетского буддийский трактат «Сидданта». В 1845 году участвовал в приеме огромной коллекции буддийских сочинений, подаренной духовной миссии цинским правительством. Среди них был редкий полный экземпляр тибетского буддийского канона Ганджур и Данджур. Горский составил описание коллекции, в качестве ответного дара от российского правительства передал в Пекин 357 русских книг по разным отраслям знаний.

Сохранились письма Горского родителям и брату с подробным описанием подготовки буддийских миссионеров, деятельности миссии в Китае, с бытовыми зарисовками из китайской жизни. Письма частично опубликованы в «Богословском вестнике».

Архив:

АВП РИ. Ф. Гл. арх. I-V. 1840-1850. Д. 2. П. 34. Ч. 1;

РГБ ОР. Ф. 172. К. 85. Ед. хр. 1.

Сочинения:

Начало и первые дела маньчжурского дома // Тр. членов Рос. духовной миссии в Пекине. СПб., 1852. Т. 1. С. 1-187;

О происхождении родоначальника ныне царствующей в Китае династии // Там же. С. 189-244;

Страница из истории правосл. рус. миссии в Китае: (Письма миссионера) // БВ. 1897. № 5. С. 225-239; № 8. С. 158-175; № 10. С. 103-113; № 11. С. 254-266; 1898. № 1. С. 89-100; № 2. С. 230-241; № 4. С. 61-80; № 6. С. 342-359; № 8. С. 202-224; № 10. С. 92-102; № 11. С. 212-226; № 12. С. 361-372.