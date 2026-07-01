Горский, Александр Васильевич

Го`рский, Александр Васильевич (16[28].08.1812, Кострома — 11[23].10.1875, Сергиевский посад ) — протоиерей, церковный историк, археограф. Из семьи священника — профессора российской словесности. Окончил Московскую духовную академию (1832), там же бакалавр на кафедре церковной истории (1833), экстраординарный (1837) и ординарный профессор (1839). Занимая должность библиотекаря Академии (1842), стал крупнейшим специалистом в области средневековой славянской церковной письменности. Впервые в практике Русской церкви, митрополитом Филаретом (Дроздовым) рукоположен в священники целибатом (1860). С 1862 до конца жизни являлся ректором Москов-ской духовной академии, первым из белого духовенства. При нем Академия стала центром российской церковной науки, причем главное внимание уделялось церковно-историческим дисциплинам. Именно Г. пригласил в Академию читать лекции по русской истории В. О. Ключевского (1867). Крупнейший труд Г., совместно с К. И. Невоструевым — «Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки», введший в научный оборот уникальные акты XI—XVIII вв. Г. был одним из основателей и постоянных авторов созданного при Академии журнала «Прибавления к Творениям святых отцов в русском переводе» (1842). Г. являлся членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук (1856), Югославянской Академии наук и искусств (1871), почетным доктором Московского (1864) и Санкт-Петербургского (1867) университетов, почетным членом нескольких историко-литературных обществ. Соч.: Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1842; (с К. Невостроевым) Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1855—1917; Дневник. М., 1885. Лит.: Геннадий (Гоголев), архимандрит. Великан учености: Жизнь и труды протоиерея А. В. Горского (1812—1875). М., 2004; Смирнов С. К. История Московской Духовной Академии до ее преобразования: 1814—1870. М., 1879.