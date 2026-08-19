ГОРСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОРСКИЙ Александр Васильевич - церковный историк, археограф, богослов, член-корреспондент Петербургской Академии Наук (с 1857 года).
Сын протоиерея. В 1828 году из Костромской духовной семинарии переведён в Московскую духовную академию (МДА). По окончании МДА назначен профессором церковной и гражданской истории Московской духовной семинарии (1832 год). В августе 1833 года в МДА (профессор с сентября 1839 года). В 1842-1862 годы заведовал библиотекой МДА, с октября 1862 года ректор академии и заведующий кафедрой догматического богословия. В марте 1860 года рукоположен митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) во диакона, затем возведён в протоиереи Архангельского собора в Кремле.
Член-корреспондент императорского Археологического общества (1850 год), член Общества любителей российской словесности (1858 год) и Общества истории и древностей российских (1864 год) и др.
В начале 1840-х годов Горский публиковал статьи (нередко анонимно) по истории Церкви (журналы «Прибавления к Творениям святых отцов в русском переводе», «Христианское чтение», «Москвитянин» и др.). Особенно значимы его святоотечественные жизнеописания: святителя Афанасия Александрийского, святителя Василия Великого, блаженнейшего Феодорита Кирского, святителя Епифания. Наибольшую научную ценность представляют труды Горского в области всеобщей истории Церкви, созданные на основе сравнительно-исторического метода. В историко-филологических статьях Горский впервые исследует Паннонские жития Кирилла и Мефодия, «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона и другие памятники; создаёт образцовые биографии киевских и московских святителей. Мировую славу учёного Горскому принёс труд (совместно с К. И. Невоструевым) «Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки» (части 1-6, 1855-1917 годы), получивший первую Ломоносовскую премию (1867 год).
Сочинения:
Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М., 1842. М., 1996;
Памятники духовной литературы времен Великого Князя Ярослава I // Прибавления к Творениям святых отцов в русском переводе. 1844. Ч. 2;
Святой Алексий, митрополит Киевский и всея России. М., 1848;
О митрополии Русской в конце IX в. // Прибавления к Творениям святых отцов в русском переводе. 1850. Ч. 9.