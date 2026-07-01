ГОРСКАЯ АССР

ГОРСКАЯ АССР, административно-территориальная единица на юге РСФСР.

Образована декретом ВЦИК 20.1.1921 года на территории Северного Кавказа. Центр - Владикавказ. Поделена на 6 национальных округов: Балкарский, Ингушский (Назрановский), Ка­бар­дин­ский , Ка­ра­ча­ев­ский, Осетинский (Северо-Осетинский) и Чеченский. Осенью 1921 года в составе Горской АССР появился 7-й округ - Сунженский казачий (Сунженский), выделенный из Чеченского. Города Владикавказ и Грозный с районом нефтепромыслов выделялись в самостоятельные административные единицы, непосредственно подчинённые ЦИК и СНК РСФСР. Площадь 44,6 тысяч км2. Население около 800 тысяч человек (на 1921 год).

Образование Горской АССР являлось началом советского государственного строительства на Северном Кавказе и представляло собой первый вариант национальной автономии горских народов в составе РСФСР (затем СССР), что предопределило её временный характер и короткое существование. Неразрешённые социально-экономические проблемы, в первую очередь земельный вопрос, привели к обострению межнациональных отношений и к выходу Кабардинского округ из АССР и превращению его в Кабардинскую АО (сентябрь 1921 года). Многие работники ЦИК, в частности, С. М. Киров, выступали за сохранение целостности Горской АССР, однако Наркомнац РСФСР во главе с И. В. Сталиным поддержал выход Кабарды, находившейся в центре республики. Её выход предопределил отделение от Горской АССР окраинных Балкарского и Карачаевского округов (в начале 1922 года), были образованы Кабардино-Балкарская АО и Карачаево-Черкесская АО. В ноябре 1922 года Чеченский национальный округ также выведен из Горской АССР и преобразован в Чеченскую АО. 7.7.1924 год остальная территория республики разделена на Северо-Осетинскую АО, АО Ингушетия и Сунженский казачий округ.

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