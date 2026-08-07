Горшков, Сергей Георгиевич

Горшко`в, Сергей Георгиевич (13[26].02.1910, Каменец-Подольский Подольской губ., ныне Хмельницкой обл. Украины — 13.05.1988, Москва) — советский флотоводец, Адмирал Флота Советского Союза (28 октября 1967), дважды Герой Советского Союза (7 мая 1965 и 21 декабря 1982). Из семьи учителей, дет-ские годы провел в Коломне. В 1927 оставил физико-математический факультет Ленинградского университета и поступил в Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, которое окончил в 1931. Служил командиром сторожевого корабля, эсминца, бригады эсминцев и бригады крейсеров на Черноморском и Тихоокеанском флотах. Участвовал в боях у оз. Хасан (1938). С 1940 командир бригады крейсеров Черноморского флота, которая с началом Великой Отечественной войны 1941—1945 приняла участие в боевых действиях. В сентябре 1941 руководил высадкой первого на Черномор- ском флоте десанта (в районе Григорьевки), который способствовал успешному контрудару советских войск во время Одесской обороны 1941. В дальнейшем командующий Азовской военной флотилией ( октябрь 1941 — сентябрь 1942, февраль 1943 — апрель 1944), одновременно в августе — сентябре 1942 заместитель командующего Новороссийским оборонительным районом, с апреля 1944 командующий Дунайской военной флотилией, с января 1945 — эскадрой Черноморского флота. Участвовал в Керченско-Феодосийской (1941) и Керченско-Эльтигенской (1943) десантных операциях, Битве за Кавказ (1942—1943), обороне Новороссийска (1942), Ясско-Кишиневской (1944), Белградской (1944) и Будапештской (1944—1945) операциях. Имя его семь раз отмечалось в приказах Верховного главнокомандующего. Член ВКП(б) с августа 1942. В 1948—1951 начальник штаба, с августа 1951 командующий Черноморским флотом. С 1955 1-й заместитель главнокомандующего, с 1956 главнокомандующий Военно-мор­ским флотом и заместитель министра обороны СССР. С 1956 — кандидат, с 1961 — член ЦК КПСС. Ответственный редактор 3-го тома Морского атласа (1958—1963). Внес большой вклад в создание новых сил и средств флота, совершенствование его организационной структуры, разработку теории оперативного искусства и тактики флота. Под руководством Г. Военно-морской флот стал ракетно-ядерным, пополнился кораблями и судами новых типов, в том числе авианесущими кораблями, атомными подводными и надводными ракетоносцами, самолетами морской ракетоносной авиации, вертолетами различного назначения. В феврале 1966 отряд атомных подводных лодок Военно-морского флота СССР впервые в мире совершил кругосветное плавание без всплытия в надводное положение. Неоднократно проводил учения с флотами стран Варшавского договора. С декабря 1985 в группе Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден 7 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Ушакова 1-й и 2-й степеней, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени и др. наградами. Соч.: Морская мощь государства. М., 1976; Военно-Морской флот. М., 1977; На страже Отчизны. М., 1980; Проблемы изучения и освоения Мирового океана. Рига, 1982; Во флотском строю. СПб., 1996. Лит.: Касатонов В. А. Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков // Военно-исторический журнал . 1980. № 2; Абламонов П. Ф. Адмирал: О дважды Герое Совет- ского Союза С. Г. Горшкове. М., 1986; Скрицкий Н. В. Самые знаменитые флотоводцы России. М., 2000; Монаков М. С. Главком (Жизнь и деятельность Адмирала флота Совет- ского Союза С.Г. Горшкова). М., 2008.