ГОРСЕЙ ДЖЕРОМ

ГОРСЕЙ ДЖЕРОМ - (в русских источниках - Еремей, Еремей Ульянов), управляющий московской конторой английской торговой Московской компании (1580-е годы) и английский ди­пло­мат .

Происходил из старинного дво­рян­ско­го рода графства Дорсетшир. Своим появлением при дворе королевы Англии Елизаветы I Тюдор обязан, вероятно, дяде - сэру Эдварду Горсею. Пользовался покровительством видных английских государственных деятелей - лорда С. У. Берли и государственного секретаря Ф. Уолсингема. С 1572 года служащий Московской компании. Между 1573 и 1591 годах совершил пять путешествий в Русское государство, в трёх из них выполнял посольские и дипломатические поручения правителей Русского государства и Англии. Эсквайр (1580 год). В 1587году в Лондоне торговцами Московской компании обвинён в различных злоупотреблениях, оправдан Верховным судом. В конце 1587 или начале 1588 годов опять отправлен в Русское государство, однако в мае 1589 годат выслан в Англию. Несмотря на это, в 1590 году вновь прибыл в Москву, откуда сослан в Ярославль, и в 1591 году окончательно покинул Русское государство. Постоянно жил в Бакингемшире, где владел землями; заседал в парламенте от местных городов. В 1603 году посвящён в рыцари. С 1610 года шериф Бакингемшира.

Автор трёх произведений о Русском государстве, составивших так называемые Записки о России: «Путешествия сэра Джерома Горсея» (в основе этой части лежали записи Горсея, сделанные во время его пребывания в Русском государстве и обработанные в 1586-1590 годах; самое раннее ядро - повесть об Иване IV Васильевиче Грозном, которую Горсей завершил описанием насильственной смерти царя, задушенного, по словам Горсея, своими приближёнными; в завершающей части - повесть о Борисе Годунове, написанная на рубеже 1580-1590-х годов, но рассказывающая главным образом о событиях 1586 года); «Торжественная и пышная коронация Федора Ивановича» (опубликован в 1589 году) - рассказ о времени с 1584 до 1587 годов; «Трактат о втором и третьем посольствах Джерома Горсея» (написан в начало 1590-х годов). Записки Горсея (редактировались, по крайней мере, дважды уже в XVII веке) содержат яркие зарисовки очевидца событий, ряд уникальных сведений, вместе с тем изобилуют хронологическими ошибками, неточностями в именах и деталях, спутанностью в последовательности многих событий, носят тенденциозный характер. «Извлечения» из них публиковались ещё при жизни Горсея в сборниках Р. Гаклюйта (1598-1600 годы) и С. Пёрчеса (1625 год), в середине XIX века в издании Э. Бонда вышли в свет «Путешествия» (на русском языке впервые опубликован в 1865 году). Записки Горсея стали использоваться историками как источник после работ Н. М. Карамзина; являются одним из самых популярных источников среди иностранных исследователей эпохи Ива­на IV Гроз­но­го и рубежа XVI-XVII веков.

Сочинения:

Пу­те­ше­ст­вия в Мос­ко­вию Ере­мея Гор­сея. М., 1907;

За­пис­ки о Мос­ко­вии XVI в. СПб., 1909;

За­пис­ки о Рос­сии. XVI – на­ча­ло XVII в. М., 1990.