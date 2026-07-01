Горсей (англ. Horsey), Джером

Го`рсей (англ. Horsey), Дже`ром (около 1550 — после 1626) — английский дворянин, представитель английской торговой Московской компании, обладавшей правом на монопольную торговлю с Россией. Имел покровительство влиятельного секретаря королевы Елизаветы I Ф. Уолсингема. Прибыл в Россию в 1573. В 1580 занимал должность управляющего московской конторой Московской компании. Стал исполнять не входившие в его компетенцию поручения царского двора. В 1580 направлен в Англию с секретным поручением закупить для нужд Русского государства порох, свинец, медь и другие материалы. Вернулся в Россию в 1581 с 13 кораблями этих товаров. Успех дела способствовал выдвижению Г. при царском дворе. В сентябре 1585 он направлен в Англию с сообщением о восшествии на престол царя Федора Ивановича. Г. пользовался покровительством Бориса Годунова, имел большой кредит доверия и при английском дворе. Однако авантюризм Г., его вмешательство в русско-английские политические отношения раздражали как служащих Московской компании, так и английских дипломатов. Это привело к серии разбирательств. В частности, в 1587 купцы Московской компании обвинили Г. в мошенничестве, подрыве интересов Англии, в результате он был арестован и в 1589 выслан из России. После тайного возвращения в Россию в 1590 вновь арестован и в 1591 вторично выслан из страны. В 1592—1620 член английского парламента, в 1603 получил рыцарский титул . Г. — автор записок о России, которые являются важным источником по истории России конца XVI в. Состоят из трех сочинений: «Путешествие сэра Джерома Горсея», «Торжественная… коронация Федора Ивановича», «Трактат о втором и третьем посольствах мистера Джерома Горсея». Интересны сведения Г. о последних днях царя Ивана IV Грозного, содержащие данные о насильственном характере его смерти. Соч.: Записки о России: XVI — начало XVII в. М., 1990. Лит.: Palmer D. W. The Case of Jerome Horsey // Writing Russia in the Age of Shakespeare. Hampshire-Burlington, 2004. P. 97—128.