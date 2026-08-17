ГОРОВИЦ ВЛАДИМИР САМОЙЛОВИЧ

ГО́РОВИЦ (Horowitz) ВЛАДИ́МИР САМО́ЙЛОВИЧ - американский пиа­нист.

Представитель русской фортепианной школы. Учился в Киевской консерватории (1912-1920 годы) у В. В. Пухальского, С. В. Тарновского, Ф. М. Блуменфельда. Дебютировал в 1921 году в Харькове; много гастролировал по городам СССР. В сезон 1924-1925 дал в Ленинграде 23 концерта, исполнив свыше 100 произведений. С 1925 года жил за рубежом, с 1928 года главным образом в США (гражданство с 1944 года).

Концертировал с перерывами (1936-1938, 1953-1965, 1969-1974, 1983-1985 годы) во многих странах мира. В 1986 году гастролировал в Москве и Ленинграде. Оставил большое число аудиозаписей. Один из крупнейших виртуозов своего времени (С. В. Рахманинов находил его октавную технику «колоссальной»), Горовиц продолжал традиции романтичного исполнительского искусства XIX века (Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна). Трактовки крупных произведений Листа (Соната h-moll, «Погребальное шествие», рапсодии), Ф. Шопена (баллады, 2-я соната), П. И. Чайковского (1-й концерт), Рахманинова (2-я соната, 3-й концерт) отличались стихийной силой, блеском, бурным темпераментом. Поэтическая фантазия и импровизационность проявлялись при исполнении миниатюр (Шопена, Р. Шумана, А. Н. Скрябина и др.). Многие сочинения Горовиц играл в собственной редакции, существенно изменяя фактуру (например, «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского) и добавляя каденции. Элементы романтичных (по мнению некоторых критиков, «чрезмерной») свободы отмечаются и в подходе Горовица к музыке классицизма (Д. Скарлатти, М. Клементи, Й. Гайдна, В. А. Моцарта; последнего он часто исполнял в поздние годы). Сочинил бравурные «Вариации на тему из оперы Бизе "Кармен"». Среди учеников Горовица - Б. Джайнис. Кавалер ордена Почётного легиона (Франция, 1985 год).