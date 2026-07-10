ГОРОХОВЕЦКИЙ МУЗЕЙ

Гороховецкий историко-архитектурный музей.

Несколько лет шёл древний Гороховец к своему музею. Более 300 жителей города и района отдали в дар около 3 тысяч вещей, документов, фотографий.Проделана кропотливая работа, прежде чем всё собранное превратилось в музейные экспонаты, рассказывающие о богатой истории Гороховецкого района, его людях.

Первыми были экспозиции о животном мире Гороховецкого района, об истории костюма, выставка самоваров, экспонировались стенды о подвигах земляков во время Великой Отечественной войны . Также были представлены материалы, рассказывающие о гороховецкой земле в период каменного и бронзового века (городище Лысая гора), Владимиро-Суздальского княжества, в дореформенный период. Отдельно выделялись в экспозиции отмена крепостного права и развитие революционного движения в районе в конце XIX - начала XX веков. Особое место в музее было посвящено советскому периоду, а именно организациям, колхозам и совхозам района, промышленности. Первым директором музея была Анна Степановна Захарова. Её стараниями были собраны многочисленные воспоминания и свидетельства очевидцев о годах становления советской власти на территории края, о земляках - участниках гражданской войны, Великой Отечественной войны. Ею были также собраны многочисленные предметы, относящиеся к разным эпохам жизни Гороховецкого края. В 1974 году Гороховецкий народный краеведческий музей в рамках централизации музеев Владимирской области стал филиалом Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 28 июля 1981 года Гороховецкий музей был значительно расширен: открылись экспозиции в Доме Ершова (Сапожникова) после длительной реставрации. Стараниями гороховчан и работников Владимиро-Суздальского музея-заповедника в купеческом доме XVII века был воссоздан купеческий быт того времени. На 3-м этаже располагалась выставка архитектуры, где были представлены макеты и рисунки старинных домов Гороховца, планы города. На 2-м этаже были представлены купеческие палаты конца XVII века, состоявшие из сеней, комнаты хозяйки, хозяина и красной палаты. На 1-м этаже музея находилась подклеть, в которой выставлены предметы быта, торговли и хранения припасов. В 1989 году в одном из подклетов открыта выставка «Русский самовар», где были представлены 50 самоваров различных форм («ваза», «банка», «рюмка» и т.д.). Этот старинный дом становится настоящей жемчужиной, ведь подобных музеев и экспозиций в стране единицы. Стало возможным не только представить, как жили богатые купцы в Гороховце, но и увидеть это. Кроме архитектуры XVII века здесь появляется эффект присутствия хозяев - интерьер комнат, посуда, одежда, мебель, которыми пользовалось богатое купечество, выдающие привычки и нравы людей того времени. Для того, чтобы усилить впечатление от пребывания в старинном купеческом доме, сотрудниками музея разработаны анимационные и интерактивные программы, показывающие сценки из жизни купеческого семейства. Наверное, нет лучшей формы музеефикации памятников, чем показ этих памятников в их исторической правде. Дом Ершова - один из удачных примеров этому. «Комната хозяина», «комната хозяйки», «девичья», сени, кладовые - и вот уже создается образ отдаленного прошлого, ушедшей эпохи. В 1989 году произошла реорганизация Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, из которого выделились отдельные филиалы. С тех пор музей стал муниципальным Гороховецким историко-архитектурным музеем. Теперь многовековая история Гороховецкого края изучена более полно, написаны книги о Гороховце, выпущены многочисленные альбомы, наборы открыток и буклеты. Из года в год увеличивается количество предметов, выставляемых в экспозициях, музей пытается отыскать и приобрести интересные артефакты разных эпох, продолжает собирать воспоминания горожан о событиях разных лет. Музей стал неотъемлемой частью Гороховца, самого являющегося музеем под открытым небом. Интерес к Гороховецким музеям с каждым годом только возрастает, всё больше и больше приезжает сюда туристов. Больше интересуются своим краем и местные жители, новые поколения приводят в музей своих детей и гостей. И продолжают удивляться богатой истории города.

Иллюстрации:

Гороховецкий историко-архитектурный музей.