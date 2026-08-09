ГОРОХОВЕЦ

ГОРОХОВЕЦ, го­род в России, на востоке Владимирской области, центр Гороховецкого района.

Население 13,8 тысяч человек ( на 2006 год). Расположен на правом (высоком) берегу реки Клязьма (порт), близ одноимённой железнодорожной станции. Через Гороховец проходит федеральная автотрасса «Волга» (Москва - Нижний Новгород).

Возник не позднее XII века на месте поселения X-XI веков как город, включавший детинец и неукреплённый посад. Впервые упоминается как Гороховец в Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си под 1239 год. Разорён в ходе монголо-татарского нашествия зимой 1239-1240 годов, однако вскоре восстановлен. В XV-XVI веках - важная крепость на пути казанских ханов набегов. В 1521 году сожжён отрядами казанских татар, поддержавших набег крымского хана Мухаммед-Гирея I на Москву. В 1619 году Гороховец разорён отрядами украинских казаков из войска королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV). К середине XVII века отстроен заново; в Гороховце развивались кожевенное, прядильное, куз­неч­ное ремёсла. В 1708-1714 и 1717-1719 годах уездный город в составе Казанской губернии, в 1714-1717 годах - Нижегородской губернии, в 1719-1778 годах - Владимирской провинции Московской губернии, в 1778-1929 годах - Владимирской губернии (до 1796 года - Владимирское на­ме­ст­ни­че­ст­во ). В середине XVIII века в Гороховце существовало несколько кожевенных и железоделательных заводов, производились также сукно и пенька, к 1790-м годам промышленное производство пришло в упадок. В XIX веке Гороховец - центр сельскохозяйственного района (зерновые, лён и др.); развивались промыслы: изготовление котлов, деревянной резной игрушки и др. В 1929-1936 годах Гороховец - районный центр Ивановской промышленной области, в 1936-1944 годах - Ивановской области, с 1944года - Владимирской области.

По регулярному плану 1788 года прямоугольная сеть кварталов была разбита в стороне от старого центра. На месте старой крепости расположен Троицко-Никольский мужской монастырь (основан в 1643 году, возрождён в 1993 году; сохранились: бесстолпный 5-главый Троицко-Никольский собор с шатровой колокольней, 1686-1689 годы, церковь Иоанна Лествичника - одноглавый бесстолпный храм с трапезной, 1710-1716 годы и др.). На территории бывшего посада - Воскресенская церковь (около 1687 года), 4-столпный 5-главый Благовещенский собор с колокольней (1700 год), церковь Иоанна Предтечи с декором в стиле нарышкинского барокко (конец XVII - начало XVIII века), Сретенский женский монастырь (основан в 1658 году, возобновлён в 2001 году) с надвратной колокольней (1-я половина XVIII века), церковь Сергия Радонежского (около 1700 год) и бесстолпным 5-главым нарядно украшенным Сретенским собором (1685-1686 годы). Особое значение среди архитектурных памятников Гороховца имеют каменные купеческие дома XVII - начала XVIII века, в том числе бывший дом Ершова-Сапожникова (1670-е годы; с 1972 года Историко-архитектурный музей). Уцелели деревянные постройки с резным декором, в том числе представляющие местный вариант модерна (дом М. И. Шорина, дача на Нижегородском шоссе и др.). На левом берегу реки Клязьма - Гороховецкий Заклязминский Знаменский женский монастырь (основан в 1677 году, возобновлён в 1999 году), сохранилась одноглавая бесстолпная Знаменская церковь с приделом Апостола Иоанна Богослова, с шатровой колокольней (около 1719 года). В центральной части Гороховца - горнолыжный комплекс «Пужалова гора» (с 2005 года).

Крупнейшее предприятие - стеклотарный завод «Русждам» (дочернее предприятие турецкой компании «Anadolu Cam Sanayii А. S.»). Действуют также заводы: подъёмно-транспортного оборудования «Элеватормельмаш» (с 1966 года, основная продукция - конвейеры, в том числе зерновые; мостовые и подвесные краны), судостроительный (с 1910 года, основан в 1902 году как котельный завод И. А. Шорина; до 1990-х годов производил военные суда технического обслуживания, ныне - самоходные буксиры-кантовщики, шлюпочные лебёдки и др.), «Гофротэк» (гофрированный картон). Предприятия пищевой промышленности, в том числе маслосырзавод (основан в 1936 году), «Гороховецкий пищевик» (печенье, крекеры) и др.

Близ Гороховца, в одной из своих вотчин - село Нижний Ландех - неоднократно бывал князь Д. М. Пожарский. В селе Быстрицы - церковь Святого Николая на Быстрицком погосте (1743 год), в селе Кожино - церковь Ильи Пророка (1760-1772 годы).

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