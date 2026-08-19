ГОРОХОВ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Русский художник.

Семья. Образование

Иван Лаврентьевич Горохов родился в 1863 году в Московской губернии. С ранних лет Иван увлекался рисованием. Он любил гулять по лесам и полям и старался, как мог, изобразить животных, птиц, растения, природные сценки. Отец Ивана был крестьянином в услужении у помещика, поэтому ничего не мог сделать для развития способностей своего сына. Однако молва об одаренном крестьянском мальчике быстро распространилась и добралась до местного помещика Владимира фон Мекка. Заинтересовавшись, он приобрел несколько рисунков Ивана и показал пианисту Николаю Рубинштейну, в то время находившемуся у него в гостях. Рубинштейн, хорошо разбиравшийся в искусстве, подтвердил, что у мальчика талант, который при должном обучении может позволить ему стать настоящим художником. Фон Мекк и Рубинштейн пообещали Ивану финансовую поддержку при поступлении и обучении в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . Так в 1874 году Иван Горохов стал вольнослушателем, а в 1880 - учеником школы.

В школе Иван много общался с художниками реалистами - Левитаном , Серовым , Коровиным . Безусловно, это повлияло на его профессиональное становление. Горохов окончил училище в 1886 году с Большой и двумя малыми серебряными медалями и званием классного художника. В качестве дипломной работы он представил картину «Выздоравливающая».

Карьера

Однако в Москве Горохов не смог задержаться надолго. Заказов не было, жить было не на что. Не было у него и богатых покровителей, а сам он был из крестьянской семьи и не обладал нужным положением в обществе и финансовой базой. Поэтому Иван вернулся в родную деревню. Там он мог посвятить себя работе, но снова возникли множественные трудности. За необходимыми материалами приходилось ездить в Москву. Участие в выставках (а именно перевозка картин) также обходилась недешево. Несмотря на то, что картины его продавались, первые годы художник и его семья сильно нуждались.

Упорство Ивана Горохова постепенно приносило плоды, и с 1893 года он стал постоянным участником «Товарищества передвижных выставок» . Его картина «Крестьянские дети» имела успех на одной из выставок передвижников. Ее отметили в газете как выдающуюся работу, а издатель журнала «Нива» предложил 50 рублей и бесплатную высылку журнала в течение года за право воспроизведения этой картины (само полотно было куплено с выставки).

Вообще картины Ивана Лаврентьевича Горохова в основном представляли собой жанровые сцены крестьянской жизни. Например, «3абытые крестцы», «Запил», «В избе», «Дети в школе», «Швея», «В кузнице», «Ледовозы», «Гибель родного гнезда», «Сорванцы. Набедокурили», «Гнездышко». Всего Горохов написал около 600 произведений. Некоторые работы Ивана Лаврентьевича представляют собой еще и историческую ценность в том смысле, что на них изображены виды старого города Можайска, его улицы, которых сейчас уже не существует.

С 1905 по 1930 год Горохов был преподавателем в Можайском художественном училище.

После Октябрьской революции Горохов писал портреты Ленина , Луначарского , картины на тему гражданской войны и т.д. Однако многие работы не сохранились - были уничтожены фашистами в годы оккупации Можайска.

Иван Лаврентьевич Горохов скончался в 1934 году в Можайске.