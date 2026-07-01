ГОРОХОВ ФИЛОСОФ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дела служебные

Философ Александрович родился в 1796 г. в Енисейске. Выходец из обедневшей дворянской семьи. Несмотря на дворянское происхождение, образования не имел.

Ориентировочно в девятнадцатилетнем возрасте Г. поступил на службу губернским секретарем Томского губернского правительства, с 1824 г. исполнял должность начальника Канского округа. С 1833 г. – Томский губернский прокурор. С 1838 г. Г. находился в отставке в чине коллежского советника.

Торговая деятельность

Занялся торговым делом в конце 1840-х гг. В 1848 г. записался купцом 3-й гильдии, с 1849 г. – купец 1-й гильдии. В собственности Г. находились заводы в Нелюбинской волости Томского округа, которые Г. приобрел у в 1846 г. у Самойлова и Шумилова, и кирпичное предприятие в Томске. Специализировался на продаже товаров собственного производства.

Интерес Г. сосредоточился и на золотопромышленности. Этому способствовала его женитьба на дочери золотопромышленника Е.В. Филимонова. Вместе с ним и И.Ф. Атопковым, И.Д. Асташевым, С. Сосулиным организовал ряд золотопромышленных компаний «Горохов с полковником Атопковым и почетными гражданами Филимоновыми», «Горохов с купцами Пиленковым и Пономаревым», «Горохов, Асташев и купец Сосулин». Данные организации имели в собственности 23 золотых прииска и доли в 100 других приисках.

В 1850 г. впервые заговорили о проблемах в золотопромышленных компаниях Г., над его фирмой учредили Опекунское управление под наблюдением Томского окружного суда. В 1855 г. суд вынес решение о банкротстве компании, а Г. был признан несостоятельным должником. Общий долг трех организаций составил 3,3 млн. руб. Прииски были сданы в аренду. От аренды средства шли в счет погашения задолженностей.

В последние годы Г. прожил в бедности. Точная дата его смерти неизвестна. По одним данным это не ранее 1857 г., по другим – после 1860 г. В его когда-то роскошном доме разместилось Томское благородное (позднее – общественное) собрание.

Семья

Супруга – Олимпиада Евтихиевна, дочь купца Е.В. Филимонова. У пары было девять детей.