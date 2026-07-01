ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА, в Российской империи доверенное лицо горожан, представлявшее их интересы перед государственными учреждениями, глава го­род­ско­го самоуправления.

Должность городского головы введена манифестом императрицы Екатерины II от 14(25).12.1766 года («Об учреждении Комиссии для сочинения проекта нового Уложения»), предусматривавшим проведение в городах выборов депутатов в Комиссию и составление наказа от жителей города. Организатором выборов должен был стать городской голова, избираемый сроком на 2 года из мужчин старше 30 лет, имевших в городе недвижимость, ремесло или торг. В выборах участвовали все жители города. В 1768 году вышел указ о новых выборах городского головы. С 1771года должность городского головы, утратившая связь с выборами в Комиссию, приобрела постоянный характер, городской голова стал избираться регулярно раз в 2 года. С 1775 года возглавлял Сиротский суд.

Городской голова являлся председателем го­род­ской ду­мы (с 1785 года) и её исполнительных органов - шестигласной думы, распорядительной думы (с 1846 года) и городской управы (с 1870 года). Вместе с депутатами составлял городскую обывательскую книгу, участвовал в заседаниях городских собраний (его подпись под решениями стояла первой, хотя председателем собраний оставался городской староста), инициировал обсуждение вопросов в городской думе, назначал её заседания, давал разрешения на отлучку гласных, имел право заранее знакомиться с содержанием их докладов. В качестве председателя городской управы руководил хозяйством города, имел право единолично принимать экстренные решения. Избирался с 1785 года из купцов города (с 1870 года - главным образом из купцов и дворян) сроком на 3, а с 1870 года - на 4 года. По Городовому положению 1870 года, городской голова утверждался представителями государственной власти (в губернских городах - министром внутренних дел, в прочих городах - губернаторами и градоначальниками). В столицах назначался императором из кандидатов, предложенных Городской думой. Должность городского головы упразднена после Октябрьской революции 1917 года .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)