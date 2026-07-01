ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА, в Российской империи доверенное лицо горожан, представлявшее их интересы перед государственными учреждениями, глава городского самоуправления.
Должность городского головы введена манифестом императрицы Екатерины II от 14(25).12.1766 года («Об учреждении Комиссии для сочинения проекта нового Уложения»), предусматривавшим проведение в городах выборов депутатов в Комиссию и составление наказа от жителей города. Организатором выборов должен был стать городской голова, избираемый сроком на 2 года из мужчин старше 30 лет, имевших в городе недвижимость, ремесло или торг. В выборах участвовали все жители города. В 1768 году вышел указ о новых выборах городского головы. С 1771года должность городского головы, утратившая связь с выборами в Комиссию, приобрела постоянный характер, городской голова стал избираться регулярно раз в 2 года. С 1775 года возглавлял Сиротский суд.
Городской голова являлся председателем городской думы (с 1785 года) и её исполнительных органов - шестигласной думы, распорядительной думы (с 1846 года) и городской управы (с 1870 года). Вместе с депутатами составлял городскую обывательскую книгу, участвовал в заседаниях городских собраний (его подпись под решениями стояла первой, хотя председателем собраний оставался городской староста), инициировал обсуждение вопросов в городской думе, назначал её заседания, давал разрешения на отлучку гласных, имел право заранее знакомиться с содержанием их докладов. В качестве председателя городской управы руководил хозяйством города, имел право единолично принимать экстренные решения. Избирался с 1785 года из купцов города (с 1870 года - главным образом из купцов и дворян) сроком на 3, а с 1870 года - на 4 года. По Городовому положению 1870 года, городской голова утверждался представителями государственной власти (в губернских городах - министром внутренних дел, в прочих городах - губернаторами и градоначальниками). В столицах назначался императором из кандидатов, предложенных Городской думой. Должность городского головы упразднена после Октябрьской революции 1917 года.